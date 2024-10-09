Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile taş yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 öğretmen yaşamını yitirdi, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve Hasan Kale, iddiaya göre, evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada mahallede yaşayan Y.K., 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, pancar tarlasına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.