Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. S.G. idaresindeki 38 AOC 073 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 50 AES 961 otomobil çarpıştı. Kazada sürücü S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.