Kayseri'de Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu ve hastanede beden muayenesi yapılan bir kişinin kulak iç kanal kısımlarına gizlenmiş 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurdu. Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?