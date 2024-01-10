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Kayseri'de veteriner teknikeri terör örgütü mensupları tarafından şehit edildi - Son Dakika
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Kayseri'de veteriner teknikeri terör örgütü mensupları tarafından şehit edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi. Bozlağan'ın terör örgütü üyelerince Develi ilçesinde şehit edilerek, aracının gasbedilmesine ilişkin soruşturma dosyası Ankara'da devam eden soruşturma dosyasıyla birleştirilecek.

Kayseri\'de veteriner teknikeri terör örgütü mensupları tarafından şehit edildi
10.01.2024 - 14:28,
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

Bozlağan'ın terör örgütü üyelerince Develi ilçesinde şehit edilerek, aracının gasbedilmesine ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, terör saldırısının Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyanın, Ankara'da devam eden soruşturma dosyası ile birleştirileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.

Kaynak: AA
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