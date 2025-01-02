Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Ceza Yarattı

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Kayseri'de park halindeki otomobilinden yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 14 bin 594 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından yayınlanan "yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 14 bin 594 lira ceza kesildi.

Ayrıca, 100 ceza puanını dolduran sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi.