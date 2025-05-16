Kayseri\'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat gece yarısı Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.