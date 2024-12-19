Kayseri\'deki Esnaf Kavgasında Takipsizlik Kararı

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KAYSERİ'de, husumetli iki esnafın silahlı kavgasında, oto yıkamacı Osman Tüşümel'in (61) öldüğü, fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün (34) de yaralandığı çatışma sırasında ablasıyla masanın altına saklanan M.T.E.'nin (10) yaralanmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırında iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti. Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. Bu sırada fırında poğaça almak için bekleyen M.T.E. de seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tüşümel, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz ise hastanedeki tedavisinin ardından 13 Mart'ta taburcu edilip sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. M.T.E.'nin babası A.E. ve avukatı Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Olaya ilişkin iddianamenin geldiği ağır ceza mahkemesi, fırındaki çatışma sırasında koluna kurşun isabet eden M.T.E.'nin yaralanmasının ateşli silahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, eğer silah yaralanması ise hangi silahtan çıkan kurşun sonucu yaralandığının tespit edilmesi için ilgili kolluk biriminden bilgi alınmasını isteyerek, dosyayı yeniden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti ve söz konusu eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor nedeniyle M.T.E.'nin yaralandığı olaya ilişkin dosya ayrılıp, iddianame yeniden Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tüşümel'in öldürülmesi olayına ilişkin 26 Eylül'de görülen davada tutuklu sanık Lütfullah Tüysüz, 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, fırında çıkan çatışmada koluna mermi çekirdeği isabet eden M.T.E.'nin yaralanmasına ilişkin 'Olası kastla silahla basit yaralama' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp takipsizlik kararı verdi. Savcılık, mağdur M.T.E.'nin yaralanmasıyla ilgili olarak dosyada mevcut kolluk tutanağı ve Adli Tıp raporuna göre mağdurun yaralanmasının hangi şüphelinin ateş etmesi sonucu gerçekleştiğinin tespit edilemediğine vurgu yaparak, "Şüpheli Osman Tüşümel'in olay yerinde ölmesi sebebiyle üzerine 'Atılı olası kastla silahla basit yaralama' suçu bakımından TCK'nın 64'üncü maddesi uyarınca kovuşturma imkanının bulunmadığı, şüpheli Lütfullah Tüysüz bakımından ise mağdurun şüpheli Lütfullah Tüysüz'ün kullandığı tabancadan yaralandığının kesin bir şekilde tespit edilememesi nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşılmakla, CMK'nın 172/1 maddesi gereğince şüpheliler hakkında atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, mağdur avukatı Umut Taşdemir'in takipsizlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.