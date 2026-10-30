İncesu'da kontrolden çıkan otomobil kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu - Son Dakika
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İncesu'da kontrolden çıkan otomobil kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu

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İncesu\'da kontrolden çıkan otomobil kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu
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İncesu\'da kontrolden çıkan otomobil kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu
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Kayseri İncesu'da gece 23.30 sıralarında direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, yaklaşık 50 metrelik kayalıklardan aşağı düşerek iş yerlerinin üzerine ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Adem D.'yi itfaiye ekipleri kurtardı; yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü yaralandı.

KAYALIKLARDAN İŞ YERLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza, saat 23.30 sıralarında İncesu ilçesinde meydana geldi. Adem D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü Adem D. yaralandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerlerinde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeKayseriGüncelİncesuKazaSon Dakika

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