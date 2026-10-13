Kayseri Melikgazi'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de dün Talas Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün, Talas Bulvarı üzerinde seyreden A.İ.M. idaresindeki 38 ARG 479 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 38 AOT 016 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada ağır yaralanan E.K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.???????
Kaynak: AA
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