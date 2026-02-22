Kayseri'nin Tepsi Mantısı: Kültürel Bir Lezzet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'nin Tepsi Mantısı: Kültürel Bir Lezzet

Kayseri\'nin Tepsi Mantısı: Kültürel Bir Lezzet
22.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin tepsi mantısı, geleneksel tariflerle hazırlanan sosyal bir ritüel ve lezzet durakları.

Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehir olan Kayseri'de, dayanışmayla yoğrulan hamurun çiçek gibi dizilmesiyle oluşan tepsi mantısı, yöre halkı ve turistlerce beğeniyle tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin tepsi mantısının yapımı anlatıldı.

Kayseri mantısı, tepside dizilen her bir tanesiyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan saray mutfağının inceliğini taşıyor.

Eskiden düğün, bayram ya da misafirliklerde kadınların bir araya gelerek hazırladığı tepsi mantısı, kesilmiş hamurların büyük bir emekle tek tek katlanıp çiçek gibi tepsiye dizilmesi ve ardından fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Özellikle ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tepsi mantısı, yörede misafirleri ağırlarken tercih edilen önemli yemekler arasında yer alıyor.

Tepsi mantısı, Kayseri'deki lokantalarda tek kişilik tepsilerde servis ediliyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Boyraz, Türkiye'de "mantı" denilince akla gelen ilk şehrin Kayseri olduğunu söyledi.

Boyraz, kentte yaşayan farklı toplumlar sayesinde mutfağı da zenginleşen Kayseri'de, mantının 5'ten fazla çeşidiyle sofraları süslediğini belirtti.

Tepsi mantısını "kadınların bir araya gelerek imece usulüyle hazırladığı, sohbetin ve dayanışmanın hamurla yoğrulduğu sosyal bir ritüel" olarak nitelendiren Boyraz, tepsi mantısının damaklarda bıraktığı lezzetle bir yemekten ziyade kültür elçisi olduğunu kaydetti.

Tepsi mantısı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5-6 kişilik)

Hamur için:

3,5 su bardağı un1 adet yumurta3/4 su bardağı ılık su1 çay kaşığı tuzİç harcı için:

350 gram yağsız kıyma1 soğan1 çay kaşığı karabiberTuzSosu ve üzeri için:

TereyağıDomates salçası3 su bardağı su250 gram yoğurt1 diş sarımsakTuzYapılışı

Kıymanın içine soğanlar ince ince doğranıp eklenir.Tuz, karabiber ve pul biber eklenir ve karıştırılır.Hamuru için de uygun bir kaba un konulup yumurtası, suyu ve tuzu eklenip karıştırılır.Yavaş yavaş un eklenilerek sert bir hamur elde edilir.Hamur açıldıktan sonra bıçakla kare şeklinde kesilir.Orta kısımlarına kıyma konulup uçları kapatılır, önceden tereyağı ile yağlamış tepsiye sırayla dizilir.Tepsiye dizilen mantı, önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirilir.Sosu içinde uygun bir tavada tereyağı ve domates salçası ocakta kavrulur.Daha sonra 4 su bardağı su ilave edilip kaynayana kadar karıştırılır, fırında kızaran mantının üzerine salçalı sosu gezdirilir.Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilip nane ve pul biber dökülüp servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'nin Tepsi Mantısı: Kültürel Bir Lezzet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:00:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Tepsi Mantısı: Kültürel Bir Lezzet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.