Kayseri Tomarza'da 10 bin kök aronya yetiştiren Erbay, alıcı bulamıyor - Son Dakika
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Kayseri Tomarza'da 10 bin kök aronya yetiştiren Erbay, alıcı bulamıyor

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Kayseri Tomarza\'da 10 bin kök aronya yetiştiren Erbay, alıcı bulamıyor
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Bahri Erbay, 4 yıl önce başladığı aronya yetiştiriciliğinde 33 dönüm alanda 10 bin köke ulaştı. Kayseri'de pek bilinmeyen meyveye alıcı bulamayan Erbay, ürünün işlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yetkililerden destek bekliyor.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Bahri Erbay (66), Almanya'da yaşayan uçak mühendisi kardeşi Selami Erbay'ın tavsiyesi ile 4 yıl önce başladığı aronya bitkisi yetiştiriciliğinde 33 dönüm alanda 10 bin köke ulaştı. Aronyanın Kayseri'de pek bilinmediğine vurgu yapan Erbay, "2022 yılı Ekim ayında bu işe başladım. Almanya'daki kardeşim tavsiye etti. Büyük bir hevesle bu işe girdim. Bu meyveyi yetiştirdik. Ama, alıcı yok. Vatandaşlar ilgi göstermiyor" dedi.

Almanya'da uçak mühendisi olan Selami Erbay, ülkede tanıştığı bir kadın girişimciden etkilenerek Kayseri'nin Tomarza ilçesi Karaören Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Bahri Erbay'a aronya meyvesinden bahsetti. Kardeşinin tavsiyesi ile ana vatanı Kuzey Amerika olan ve yüksek besin değeri nedeniyle 'süper meyve' olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Bahri Erbay, 4 yılda 33 bin dönüm alanda 10 bin köke ulaştı. Erbay, büyük hevesle başladığı aronya yetiştiriciliğinde daha fazla tanıtım olmasını ve yetkililerin ürünün işlenmesi konusunda kendisine yardım etmesini bekliyor.

Aronya meyvesi üretimine başlama sürecini anlatan Bahri Erbay, "Kardeşim Selami bir meyve bulduğunu söyledi. Ekim yapmamı tavsiye etti. Bahçeye sondaj vurdurduk. Sonra ekimini yaptık. Bir girişimci hocamız vasıtası ile ağaçlar Polonya'dan ithal geldi. 10 bin kök oldu. Hepsi de sertifikalı. 4 yıldır meyve alıyoruz. Ama, şu an bu meyvenin alıcısı yok. Bahçenin kurulumuna girişimci olan hocamız destek oldu. Şu anda da bu meyveyi ondan başka alan yok. Başka kimse yok. Kardeşim ilaç fabrikalarının da bu meyveyi kullanabileceğini, birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Kayseri'nin en büyük, İç Anadolu'nun da sayılı büyüklükte olan aronya bahçesinde elde ettiğimiz ürünlerin işlenmesi konusunda zor durumdayız" dedi.

'VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMİYOR'

Kayseri'de aronyanın pek bilinmediğine vurgu yapan Erbay, "2022 yılı Ekim ayında bu işe başladım. Büyük bir hevesle bu işe girdim. Bu meyveyi yetiştirdik. Ama, alıcı yok. Vatandaşlar ilgi göstermiyor. Bu meyveyi Türkiye'de pek tanıyan yok. Kayseri'nin en büyük aronya bahçesinden biriyiz. Dönüm başına bu yıl 1 ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Ama ürünü bilen olmadığı için Niğde'de soğuk hava deposuna gönderiyoruz. Meyve suyu, şeker, çay, kahve gibi farklı alanlarda bu meyve değerlendirilebiliyor" diye konuştu.

'MEYVENİN İŞLENMESİ KONUSUNDA DESTEK BEKLİYORUZ'

Halk tarafından bilinmeyen bir meyveyi köyünde dikmesi sonrası vatandaşlardan gelen tepkilere de değinen Erbay, "Komşularım ilk başta çok şaşırdı. Beraber çalıştık. Ekime yardım ettiler. Onlar da çok sevindiler. Köyümüze daha önce hiç bilinmedik bir meyve üretimi yaptığım için onlar da emek verdi. Kaymakamlarımız gelip bahçemizi ziyaret ediyor. Fakat onların yapacağı bir şey de yok. Şeker, kanser ve KOAH gibi birçok hastalığa iyi gelen bir meyve. Bu tür hastalıkları olanlar sabahları kahvaltıdan önce aç karnına bundan 2 salkım alıp yiyecekler. Çok faydalı. Fakat bilen yok, yiyen yok. Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Burada büyük hayallerimiz vardı. Ama hayallerimiz suya düştü. Yalova'da daha önce bir valimiz vardı. Orada kooperatif kurmuştu. Orada bu meyve işleniyordu. O ayrılınca kooperatif olduğu gibi kalmış. Yetkililerden bu meyveye sahip çıkıp, bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu ürünün işlenmesi için destek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızdan ve şehrimizdeki yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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