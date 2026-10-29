Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

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Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
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Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çiçek, Can ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamlayarak halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından Çiçek'e, Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan ekibin açtığı Türk bayrağı teslim edildi. Çiçek, öperek bayrağı teslim aldı.

Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve kentteki çeşitli okullar tarafından hazırlanan folklor gösterileri sergilendi. Kayseri Asayiş Komando Bölüğü tarafından da silahlı gösteri sunuldu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Sarıibrahim, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisi sunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle tamamlandı.

Nevşehir

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Törende, komandoların silahlı gösteri tatbikatı ilgiyle izlendi.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

İl protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Niğde

Niğde'deki törenler, Vali Nedim Akmeşe'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Akmeşe, Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akmeşe, burada yaptığı konuşmada, bugünün Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin milli egemenlikle taçlandığı gün olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları gösterileri sunduğu programda, Vali Özkan'a öğrenciler tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Törende, komandoların silahlı gösterisi ilgiyle izlendi.

Program, geçit töreniyle tamamlandı.

Kırşehir

Kırşehir'de kutlamalar, Vali Murat Sefa Demiryürek ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Ardından Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Demiryürek, Garnizon Komutanı adına Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini belirten mesajı okundu.

Vali Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlamanın gururu, coşkusu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, Cumhuriyet'in herkesin ortak değeri olduğunu belirtti.

Törende, mehter takımı ve Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği gösteri sundu.

Program, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Bando Takımı eşliğinde yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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