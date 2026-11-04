Kayseri'de oto kiralama ofisinde sobaya jel yakıt dökülünce patlama meydana geldi - Son Dakika
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Kayseri'de oto kiralama ofisinde sobaya jel yakıt dökülünce patlama meydana geldi

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Kayseri\'de oto kiralama ofisinde sobaya jel yakıt dökülünce patlama meydana geldi
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Kayseri\'de oto kiralama ofisinde sobaya jel yakıt dökülünce patlama meydana geldi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'deki oto kiralama ofisinde sobaya alkol bazlı jel yakıt dökülmesiyle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de oto kiralama ofisinde alkol bazlı jel yakıt dökülen paletli sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı paletlerin üzerine döktü. O sırada sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emrullah G.'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlamanın meydana geldiği ve içerdekilerin panikle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
KocasinanKayseriGüncelSon Dakika

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