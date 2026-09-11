Kayserili emekli mobilya ustası, tarihi yapıların minyatürünü yapıyor - Son Dakika
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Kayserili emekli mobilya ustası, tarihi yapıların minyatürünü yapıyor

Kayserili emekli mobilya ustası, tarihi yapıların minyatürünü yapıyor
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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 50 yıllık mobilya dekor ustası Eyüp Akkaya, emekli olduktan sonra ahşap ve gaz betondan tarihi yapıların birebir minyatürlerini yapmaya başladı. Akkaya, bir maketin yaklaşık 1-1,5 ay sürdüğünü ve yaptığı minyatürleri ticari amaç gütmeden çocuklarına ve torunlarına bırakacağını söyledi.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde yaşayan emekli mobilya ustası Eyüp Akkaya (72), beğendiği tarihi yapıların fotoğraflarına bakarak, ahşap ve gaz betondan birebir minyatürlerini yapıyor. Akkaya, "Önce kağıt üzerinde ölçekli çizimini yapıyorum. Onun üzerine devam ediyorum. Yapıştırma, kesme, biçme oyma. Hoşuma giden binaları, gidip 4 bir tarafından fotoğrafını çekiyorum. Ona göre de ölçülendiriyorum. Fotoğrafa bakarak, kaç tane camı, penceresi, kapısı, bacası gibi detayları inceliyorum. Ona göre de oturup yapıyorum. Bir maket yaklaşık 1,5 ay sürüyor" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 50 yıllık mobilya dekor ustası Eyüp Akkaya, emekli olduktan sonra hobi olarak yapıların minyatürünü yapmaya başladı. Hoşuna giden yapıların fotoğrafını çeken Akkaya, Kayseri ve Türkiye'deki bazı tarihi yapıların minyatürlerini yaptı. Yapacağı minyatürü önce kağıda çizen Akkaya, daha sonra fotoğrafa da bakarak birebir aynılarını yapıyor. Yapımında Ahşap ve ytong taşı kullanılan minyatürler, yaklaşık 1, 1,5 ayda tamamlanıyor.

'ÇOCUKLAR BÖYLE ŞEYLERE ÖNEM VERMİYOR'

Ticari amaç düşünmediğini, yaptığı minyatürleri çocuklarına ve torunlarına bırakacağını aktaran Akkaya, "Ben mobilya dekor ustasıyım. Türkiye çapında 22 tane caminin ahşap işlerini yaptım. Emekli olduktan sonra da bu tarz maketler yapıyorum. Talas'taki bağ evleri, cami, konak, Kayseri Lisesi, Kayseri Tren Garı, Ankara'daki Altın Konak'ın yarısını yaptım. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Adana'daki konağı yaptım. Hem ahşaptan hem taştan Kayseri Saat Kulesi'ni yaptım. Bunlarla uğraşıyorum. İnşaatlarda gaz beton diye geçen ytong malzemesini de kullanıyorum. İşlemesi çok zor. Çok nazik bir malzeme. Dikkatli olmazsan hemen kırılıyor. Yapıştırınca da hatalı oluyor. Onun için ince işçilik isteyen bir şey. 50 yıllık ustayım. Bunları çok beğeniyorlar ama herkes hediye istiyor. Ama veremiyoruz. Çünkü her birinden bir tane var. Satmayı da düşünmedim şimdiye kadar. Çocuklara ve torunlara bir hatıra bırakmak istedim. Devam ettirecek yok. Onlarda böyle bir merak yok. İsterdim ama artık yeni nesil yetişen çocuklar böyle şeylere önem vermiyor" diye konuştu.

'11-12 YILDIR YAPIYORUM'

Minyatürlerin yapım aşamasını anlatan Akkaya, "Önce kağıt üzerinde ölçekli çizimini yapıyorum. Onun üzerine devam ediyorum. Yapıştırma, kesme, biçme oyma. Hoşuma giden binaları, gidip 4 bir tarafından fotoğrafını çekiyorum. Ona göre de ölçülendiriyorum. Fotoğrafa bakarak, kaç tane camı, penceresi, kapısı, bacası gibi detayları inceliyorum. Ona göre de oturup yapıyorum. Bir maket yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Üzerinde sürekli çalışmıyorum. Günde 3-4 saat çalıştığım oluyor. Küçükleri 15-20 gün içinde bitiriyorum. Artık yaşlandık. Emekliyiz. Ticari amaçla hiç düşünmedim. Hobi amaçlı. Aşağı yukarı 11-12 yıldır maket yapıyorum. İnsanlara tavsiye ediyorum. Bir uğraştır. Zevklidir. Hoş vakit geçirtir. Kahve köşelerinde vakit geçirmektense, böyle bir şeyle uğraşmak sağlık ve zevk açısından iyi bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayserili emekli mobilya ustası, tarihi yapıların minyatürünü yapıyor - Son Dakika

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