Kayserili Firmalar İSO İkinci 500 Listesinde Yer Aldı

Güncel

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

Büyüksimitci, 2023 yılı İSO ikinci 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firmanın yer aldığını belirtti.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Büyüksimitci, "Geçen yıl da listede yine 15 firmamız vardı, bu sene de 15 firma ile yer aldık. Tüm zorluklara rağmen sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız yaptıkları yeni yatırımlarla üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın da sıralamaya giren tüm firmaları tebrik etti.

Firmaların üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirten Yalçın, "Listede 15 firmamız yer aldı. Büyük çoğunluğu Kayseri OSB'de kurulu bulunan Kayserili firmalarımız. Daha çok üretim ve ihracat yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyorlar. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara ve uluslararası rekabetin etkilerine rağmen başarı elde eden firmalarımızı kutluyorum. Kayseri ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.