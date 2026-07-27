Kaza: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü mühendis Mustafa Arslan (27), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak görev yapan Mustafa Arslan yönetimindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde bulunan 25 AEM 932 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, kurtarılamadı.

OCAKTA ASKERE GİDECEKMİŞ

Yakınları tarafından hastaneden alınan Mustafa Arslan'ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Balıkesir'in Koyuneri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Arslan'ın bir süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı, ocak ayında askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan yapılan ilk incelemede, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı şekilde park edilmesinin kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu değerlendirildi. Araç sürücüsü S.E. gözaltına alındı. S.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.