Kaza Kararı Bozuldu
22.10.2025 14:50
Beykoz'daki motosiklet kazasında ceza alan Fatma Zehra Kınık'ın kararı Bölge Mahkemesi tarafından bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavacık Mahallesi'nde 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Olaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Mayıs'da görülen karar duruşmasında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Kınık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırarak ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti. Dosya İstinaf aşamasındayken Batın Barlasçeki'nin babası ve olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk şikayetinden vazgeçti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan İ.E.Ü.'nün soruşturma aşamasında, M.Ü.'nün kovuşturma aşamasında şikayetçi olmadığı kaydedildi. Olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk'ün ise dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle Sanık Fatma Zehra Kınık'ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek 'taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi. İstinaf, dosyanın yeniden incelemek için yerel mahkemeye gönderdi.

Kaynak: DHA

