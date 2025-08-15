Kaza Sonrası Tahliye Kararına Tepki - Son Dakika
Kaza Sonrası Tahliye Kararına Tepki

Kaza Sonrası Tahliye Kararına Tepki
15.08.2025 14:19
Antalya'da motosiklet kazasında ölen gencin ailesi, sürücünün tahliye kararına isyan etti.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 40 günlük nişanlı Fahrettin Aras'ın (32) kullandığı motosiklete, kavşakta 'dur' levhasına uymayan Yusuf K.'nin otomobili çarptı. Aras'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası tutuklanan sürücünün 2'nci duruşmada tahliye edilmesine, ölen gencin ailesi tepki gösterdi.

Kaza, 13 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Fahrettin Aras yönetimindeki motosiklete, kavşaktan çıkan Yusuf K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aras, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda; kazada Aras'ın kural ihlali yapmadığı, Yusuf K.'nin 'dur' levhasına uymayarak kazaya neden olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede savcılık, sürücü Yusuf K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını talep etti. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada savcı tutukluluğun devamını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi.

'BU KARAR, HALKIN VİCDANINI YARALADI'

Ölen gencin yakınlarının avukatı Neslihan Çan, kazanın meydana geldiği yolun dar ve tehlikeli olduğunu belirterek, "Burası sollama yasağının olduğu, hız sınırının 50 kilometre olduğu, kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. Buna rağmen sanık, 20 yıllık şoför olduğunu iddia etmesine karşın kuralları hiçe sayarak hatalı sollama yaptı. Karşıdan gelen, hiçbir kusuru olmayan motosikletli Fahrettin Aras ile kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı. Arkasında acılı bir anne, bir abi ve bir ömür sürecek boşluk bıraktı. Dosyanın savcısı, her celsede tutukluluğun devamını talep etti. Ancak dosyayı bilmeyen nöbetçi hakim, 2,5 ayın sonunda tahliye kararı verdi. Bu karar, halkın vicdanını yaraladı" dedi.

'HAYATIMIZ BİTTİ'

Gözyaşları içinde oğlunun ölümünü atlatamadığını belirten Ayşe Aras, "Benim eşim yoktu, 2 evladıma sığınıyordum. Fahrettin çok iyi bir çocuktu. Kimseye kötülük etmez, herkesin yardımına koşardı. İnsanları, hayvanları çok severdi. Trafikte de çok dikkatliydi, etrafındaki insanları kurallara uymaları için uyarırdı. Böyle bir kazayı asla hak etmedi. Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Gecem gündüzüme karıştı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama suçlu olanlar da aynı acıyı tatmalı. Gerçekten suçsuz yere giden bir canın ardından yaşamak çok zor" diye konuştu.

'KARDEŞİM YÜZDE 100 KUSURLU BİRİNİN HATASIYLA ÖLDÜ'

Ağabey Seyit Aras ise yaşadıkları acının yanı sıra verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Kardeşim, bir kişinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, hepsi sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu gösteriyor. Buna rağmen yalnızca iki ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Daha üç ay önce toprağa verdiğimiz kardeşimizin ardından böyle bir karar verilmesi, acımızı iki kat artırdı. Biz adalet istiyoruz, vicdanlara sığmayan bu karara karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

