Kazablanka'da Filistin İçin Yürüyüş

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Fas'ın batısındaki Kazablanka şehrinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenledi.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısıyla Filistin'e destek olmak için sokağa çıkan Faslılar, şehrin ana caddelerini doldurdu.

Göstericiler, tepki göstererek İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi.

"Filistin ve Lübnan halklarına karşı barbarca siyonist saldırıları durdurun" başlığıyla düzenlenen gösteriye insan hakları aktivistleri ve siyasiler de katıldı.

Katılımcılar, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanlarından Yahya Sinvar ve İsmail Heniyye ile Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, Gazze'deki Filistin halkını ve Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.