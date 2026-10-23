Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da CSO'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da CSO'ya konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olacak. Konserde Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve Atajan Berdiyev de orkestra eşliğinde sahne alacak.

Kazakistanlı müzisyen, söz yazarı ve multi enstrümantalist Dimash Qudaibergen, Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak 28 Ekim'de konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri düzenlenecek.

Türk dünyasının yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konser, müziğin, dansın ve ortak kültürel mirasın görkemli buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak yer alacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Murat Karahan, Zarina Altynbayeva, Atajan Berdiyev, Beril Yürekli El, Ramil Gasimov, Zaira Raimbekova, Umid Shavkat Ugli ve Saltanat Dauletkhanova da sahne alacak.

Devlet Çoksesli Korosu ile müzik ve dans topluluklarının katılımıyla gerçekleşecek buluşma, Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve kardeşlik bağlarını sanatın gücüyle yansıtacak.

Kaynak: AA
Murat KarahanKültür SanatGüncelAnkaraKültürSanatMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:27:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da CSO'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei