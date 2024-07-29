Kazakistan'a Geçen Yıl En Çok Turist Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Geldi

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Geçen yıl 9,2 milyon yabancı turist ağırlayan Kazakistan'a, komşu ülkelerin dışında en çok turist Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, 2023'te ülkeye giriş yapan yabancı turist sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre Kazakistan ile Çin hükümetleri arasında imzalanan vizesiz seyahat anlaşması sayesinde, ülkeye gelen Çinli turist sayısı yaklaşık 20 kat arttı. 2022'de Kazakistan'ı 18 bine yakın Çin vatandaşı ziyaret ederken, bu sayı geçen yıl 370 bine dayandı. İki ülke arasında yapılan doğrudan uçuş sayısı ise haftada 44 sefere ulaştı.

Geçen yıl Hindistan'dan 78 bin kişi Kazakistan'ı ziyaret ederken, Alman turistlerin de ülkeye ilgisi yükseldi. Söz konusu dönemde Kazakistan'a 85 bin Alman vatandaşı geldi. Hindistan ve Almanya'yı ise 36 bin 600 kişiyle Güney Kore, 10 bin 500 turist ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Ayrıca komşu ülkelerden Kazakistan'ı en çok ziyaret eden ülkelerin başında Özbekistan vatandaşları geliyor. 2023'te Özbekistan'dan 3,6 milyon kişi ülkeyi ziyaret ederken Rusya'dan 2 milyon, Kırgızistan 1,6 milyon ve Tacikistan'dan da 700 bin kişi geldi.

2023'te Kazakistan, 9,2 milyon yabancı turist ağırlamıştı.