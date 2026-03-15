Kazakistan'da Anayasa Referandumu Geçerli

15.03.2026 21:08
Kazakistan'da yeni anayasa taslağının oylama referandumu, %73,24 katılım oranıyla geçerli sayıldı.

Kazakistan'da anayasa referandumunda oy verme işlemi sona erdi.

Ülkede yerel saatle 20.00'de sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi.

Saat 14.00 itibarıyla ülkede kayıtlı 12 milyon 461 bin 796 seçmenin 6 milyon 471 bin 378'i sandığa gitti. Bu sayı, seçmenlerin yüzde 51,93'ünü oluşturdu.

Böylece, referanduma katılma hakkına sahip vatandaşların yarısından fazlasının sandığa gitmesiyle kanuna göre referandum geçerli sayıldı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun sandıkların kapanmasıyla paylaştığı ön sonuçlara göre, ülkede düzenlenen anayasa referandumuna katılım oranı yüzde 73,24 olarak açıklandı. Bu sayıya göre, 9 milyon 126 bin 850 Kazakistan vatandaşı yeni anayasanın kabul edilip edilmemesi konusunda kararını vermek için oyunu kullandı.

TÜRKPA ve TDT'den referandum açıklaması

Referandumu yerinde takip eden Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlem heyeti ise Kazakistan'ın Astana, Almatı ve Türkistan bölgelerinde sandıkları gezdi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, başkent Astana'da düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'den milletvekillerinin yer aldığı geniş bir gözlem heyetiyle Kazakistan'daki referandumu izlediklerini bildirdi.

Hasan, sandıkların açılmasıyla TÜRKPA gözlem heyetinin sadece Astana'da değil aynı zamanda Almatı ve Türkistan'da da sandıkları gezdiğini belirterek, "Her şey uluslararası standartlara ve Kazakistan'ın seçim mevzuatına uygundu. Herhangi bir ihlal tespit etmedik." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da basın toplantısında, TDT gözlem heyeti olarak Astana'da 30'dan fazla sandığı gezdiklerini bildirdi.

Kocaman, toplumun her kesiminden referanduma katılım olduğunu gözlemlediklerini söyleyerek, "Kazakistan bu referandumla çok önemli değişikliklere gidiyor. Yeni dönemde, yeni anayasasıyla farklı bir kimliğe, farklı bir yapıya bürünecek. Referandumun Kazak halkına, devletine ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti. Tokayev, 11 Şubat 2026'da ise yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Yeni anayasa ile ülkede tek meclisli parlamento sistemine geçilmesi hedefleniyor. Referandumda yeni anayasanın kabul edilmesi halinde 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

