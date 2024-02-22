Kazakistan'da İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabı tanıtıldı

Kazakistan\'da İbrahim Kalın\'ın "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabı tanıtıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığı dönemde yayımlanan 'Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş' kitabının Kazakçaya tercüme edilmesi dolayısıyla tanıtım töreni düzenlendi. Kitap, İslam ve Batı medeniyetlerinin ilişkilerini ele alıyor ve Kazakistan'da büyük ilgi gördü.

22.02.2024 15:36  Güncelleme: 16:15
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığı dönemde yayımlanan "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabının Kazakçaya tercüme edilmesi dolayısıyla tanıtım töreni düzenlendi.

Çevirisi ve baskısı Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kitabın tanıtım töreninde Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Parlamentosu Kazakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Nurtöre Jüsip, AYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Avrasya Araştırma Enstitüsü Direktörü Suat Beylur'un yanı sıra büyükelçiler, Kazakistan Senato ve Meclis milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli yer aldı.

"Umarım değerli Kazak okuyucuları bu kitaptan istifade ederler"

MİT Başkanı Prof. Dr. Kalın, etkinlikte paylaşılan video mesajında, eserin tercümesinde ve yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eserde İslam ve Batı medeniyetlerinin neredeyse 1300 yıllık uzun tarihi üzerinden "ben" ile "öteki" arasındaki ilişkinin değişik dönemlerini, boyutlarını ve yönlerini ele aldığını anlatan Kalın, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca İslam'ı sadece bir siyasi ve askeri rakip olarak değil ama aynı zamanda kültürel, teolojik dini bir rakip olarak gören Batı medeniyetinin İslam algısının hatta İslam takıntısının nasıl şekillendiğini, İslam'ı bir öteki olarak kurgulamasının nelere mal olduğunu izah etmeye çalıştım. Aynı şekilde İslam dünyasında özellikle 17-18. yüzyıldan sonra Batı'nın ötekileştirilerek İslam dünyasının ötekisi olarak kurgulanmasının ürettiği zihni sorunları, maliyetleri biraz açmaya çalıştım. 'Bugün İslam ve Batı medeniyetleri, yeni bir yol haritası belirleyeceklerse bunu ancak kendileri kalarak ama ötekini düşmanlaştırmadan, şeytanlaştırmadan, gayriinsanileştirmeden yapabilecekler.' diyorum. Bu da kitabın ana tezi."

Kalın, kitapta İslam ve Batı medeniyetlerinin yüzlerce yıl boyunca devam eden etkileşimleri, alışverişleri, ziyaretleri, karşılıklı geliş-gidişleri ve diğer konuları da ele aldığını belirterek, "Umarım değerli Kazak okuyucuları, dost ve kardeş Kazakistan aydınları, akademisyenleri, politika yapıcıları, kanaat önderleri, öğrenci arkadaşlarım da bu kitaptan istifade ederler." dedi.

"Kazak dili daha yaygın hale geliyor"

Büyükelçi Kapucu, katılımcılara teşekkür ederek, "Prof. Dr. İbrahim Kalın, malumunuz olduğu üzere en üst düzey görevlerde bulunmuş bir bürokrat olmasının yanı sıra değerli bir akademisyen ve bir entelektüeldir. Kendisi, bu görevleri yerine getirdiği dönemlerde de akademik çalışmalarına ara vermemiş, okumayı, yazmayı ve üretmeyi sürdürmüş bir kişi." diye konuştu.

Kitabın ilk baskısının 2016'da çıktığını dile getiren Kapucu, medeniyetler tarihi, Avrupa-İslam ilişkilerine felsefi ve kültürel perspektiften ışık tutan bu eserin Kazakça basılmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

"Kazakistan'da Kazak dili hem devlet kurumlarında hem de toplum nezdinde daha yaygın hale geliyor." diyen Kapucu, şunları dile getirdi:

"Bir milletin öz benliğini ve kimliğini tanımlayabilmesine imkan sağlayan ana dilde yayınlar yapılması, eserlerin gelecek nesillere aktarılması, tabiatıyla çok önemlidir. 2021 yılında Kazakçanın Latin alfabesine uyarlanmış versiyonu kamuoyuna sunuldu. Önümüzdeki yıllarda, öngörüldüğü gibi Kazak dili Latin alfabesiyle kullanıldığı takdirde, aynı dil ailesine mensup akraba diller olan Türkçe ve Kazakça arasındaki bağlar daha da sıkılaşacaktır. Bu vesileyle Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Avrasya Araştırma Enstitüsünü bu çalışmalarından ötürü kutluyor, özellikle Türkçe ve Kazakça dillerinde gelecekte yapacakları çalışmalarda da başarılar diliyorum."

Kazak Senatör Darhan Kıdırali de eserde Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerin kronolojisiyle ele alınmasının değerli olduğunu kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyük' tezinde biz bunun aksettirmesini görüyoruz. Dünyanın içerisinde Doğu da İslam ülkeleri de vardır. İslamofobi'nin yersiz olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kıdırali, eserde üzerinde durulan konuların sadece Türkiye açısından değil kendileri açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Kazakistan, Edebiyat, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da İbrahim Kalın'ın 'Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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