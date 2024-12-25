Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Bozumbayev, Aktau'da kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında güncel bilgileri paylaştı.
Bozumbayev, düşen uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiğini, 29'unun kurtulduğunu, ölenlerden 23'ünün Azerbaycan, 7'sinin Rusya, 6'sının da Kazakistan vatandaşı olduğunu kaydetti.
Öte yandan Kazak yetkililer, uçağın kara kutusunun bulunduğunu da duyurdu.
Kazakistan'daki uçak kazası
AZAL'e ait Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da Uçak Kazası: 38 Ölü, 29 Yaralı - Son Dakika
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