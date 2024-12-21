Kazan'da Ukrayna İHA Saldırısı - Son Dakika
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Kazan'da Ukrayna İHA Saldırısı

Ukrayna, Kazan'daki sivil altyapıya İHA'larla saldırdı; güvenlik önlemleri artırıldı.

21.12.2024 12:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 07.40'tan 09.20'ye kadar Kiev rejimi, İHA'larla Kazan'daki sivil altyapıya saldırdı." ifadesi kullanıldı.

İHA'ların farklı yönlerden 3 dalga halinde kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 3 İHA'nın düşürüldüğü, 3'ünün de elektronik harp sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Kazan'daki güvenlik önlemleri arttırıldı

Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu üç mahalledeki bazı binalarda çıkan yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Metşin, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Tataristan Cumhuriyeti Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, meskun mahallelere 6, sanayi bölgesine bir ve nehir üzerine bir Ukrayna İHA'sının geldiği ifade edildi. Açıklamada ölü ve yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Kazan Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Ayrıca şehirde güvenliği sağlamak için halka açık tüm etkinliklerin iki günlüğüne iptal edildiği kaydedildi. Güvenlik nedeniyle gerekli olan okullarda tahliyeler gerçekleştirilirken siren çaldığında sakin olunması, zemin ve bodrum katlara inilmesi istendi.

Kursk'a yönelik yoğun saldırılarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, yaptığı açıklamada yoğun roket saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında da gece boyunca Ukrayna'nın Rusya topraklarına İHA saldırıları düzenlediği, 9'u Belgorod, 5'i Voronej, biri Kursk ve biri Krasnodar bölgelerinde, 3'ü de Karadeniz üzerinde olmak üzere 19 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazan'da Ukrayna İHA Saldırısı - Son Dakika

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