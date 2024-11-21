KBRN Tehditlerine Karşı Uluslararası İş Birliği Vurgusu

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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) Başkanlığımız, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlere karşı koymak için çalışmalarını sürdürmektedir. AFAD, ülkemizde KBRN risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi için gerek teknolojik altyapısı gerek insan kaynağı olarak sürekli kendini geliştirmekte ve yenilemektedir" dedi.

Ankara'da bu yılın 3'üncü KBRN Kongresi, AFAD Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. KBRN alanındaki tehdit ve tehlikelerin yanı sıra güncel teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar hakkında oturumların yer aldığı kongrede; akademik çalışmalara da yer verildi. Alanlarda çalışan paydaşları bir araya getirerek güncel tehditlere karşı yeni yaklaşımların tartışılması amacıyla düzenlenen kongreye, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri ile uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA'

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, KBRN tehditlerine karşı AFAD bünyesinde bütüncül ve yenilikçi yaklaşımla çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz kongremiz, geçmişte elde ettiğimiz tecrübeler üzerine yenilerini eklemek ve ülkemizin bu alandaki kapasitesini daha da ileriye taşıma açısından büyük bir önem arz etmektedir. KBRN tehditlerinin sürekli değişen ve gelişen doğası karşısında ulusal sınırları aşan iş birliği hayati önem taşımaktadır. Bu kongre, dünya genelinde artan KBRN risklerine karşı ortak bir bakış açısı geliştirmemize olanak sağlayacaktır. AFAD Başkanlığımız, KBRN tehditlere karşı koymak için çalışmalarını sürdürmektedir. AFAD, ülkemizde KBRN risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi için gerek teknolojik altyapısı gerek insan kaynağı olarak sürekli kendini geliştirmekte ve yenilemektedir. Yenilikçi teknolojilerin kullanımı, KBRN risklerinin tespiti ve bertaraf edilmesinde büyük bir avantaj sağlamaktadır" dedi.