Keban\'da Çocuklar Zorbalığa Karşı Sözleşme İmzaladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Keban'da 'dayanışma ve dostluk sözleşmesi' ile akran zorbalığına karşı farkındalık artırıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde uygulanan "Keban'da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor Projesi" kapsamında öğrenciler akran zorbalığına karşı "dayanışma ve dostluk sözleşmesi" imzaladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kaymakamlık himayesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında akran zorbalığının önüne geçilmesi, akran nezaketinin ve okul aidiyetinin güçlendirilmesi amacıyla ilçedeki tüm okullarda farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede öğrencilere, öğretmenlere ve velilere akran zorbalığına karşı eğitimler veriliyor, bilinçlendirici film gösterimleri yapılıyor, akran nezaketinin artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Planlanan etkinlikler kapsamında hazırlanan "dayanışma ve dostluk sözleşmesini" imzalayan öğrenciler daha güzel bir okul iklimi oluşturmak için birbirlerine karşı sevgi ve saygıda adeta yarışıyor.

"Amacımız güzel bir okul iklimi oluşturmak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, AA muhabirine, günümüzde öğrenciler arasında okulda ve okul dışında görülen akran zorbalığının pek çok ülkede giderek artan bir sorun haline geldiğini belirtti.

Yapılan araştırmaların akran zorbalığının psikolojik ve fiziksel sağlığı kısa ya da orta vadede olumsuz etkileyerek çocuklarda suç oranını artırabildiğini gösterdiğini vurgulayan Emre, "Bu konuda farkındalık çalışmalarının ve önleyici müdahale programlarının geliştirilmesi bizim için büyük önem kazanmaktadır." dedi.

Akran zorbalığının öğrencinin kendini güvensiz hissetmesine, okul aidiyetinin zedelenmesine ve akademik başarısının olumsuz etkilenerek okuldan uzaklaşmasına da neden olabildiğine işaret eden Emre, şöyle konuştu:

"Projedeki amacımız öğrencilerin kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissettikleri, okul aidiyetlerinin güçlü olduğu güzel bir okul iklimi oluşturmak. Proje kapsamında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize eğitimler verdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın tasarladığı 'Öğretmen Bilişim Ağı' üzerinden öğretmenlerimiz akran zorbalığı konusunda eğitim aldı. Yine Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailem' dizisini öğrencilerimizin aileleriyle birlikte izlemelerini istedik. Sınıf içi etkinlikler ve pano çalışmaları yaptık, 'dayanışma ve dostluk sözleşmesi' hazırladık. Bunlar yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin bir kısmı."

"Bu sözleşme sayesinde çocuklar birbirlerinin duygularına daha duyarlı hale geldi"

Baraj İlkokulunda öğretmen Bahar Gül, proje sayesinde öğrencilerinin akran nezaketi konusunda daha duyarlı hale geldiğini belirtti.

Akran zorbalığına karşı hazırlanan "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzalayan öğrencilerin okulda kendilerini daha güvenli ve mutlu hissettiğini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Bu sözleşme sayesinde çocuklar birbirlerinin duygularına daha duyarlı hale geldi. Sınıf içinde alay etme, birbirlerini dışlama gibi davranışlar azaldı. Yaşanan küçük anlaşmazlıklarda artık konuşarak çözüm arama alışkanlığı gelişti. Özellikle daha sessiz ve içine kapanık olan çocuklarımız, öğrencilerimiz kendilerini daha güvende hissederek söz almaya başladılar. Çocuklar artık sadece kendi davranışlarından değil, arkadaşlarının davranışlarından da sorumlu olduklarını fark ettiler. Bu durum sınıfların atmosferine de yansıdı, sınıfları daha huzurlu ve mutlu bir ortama dönüştürdü."

"Öğrenciler olarak bu sözleşmeden çok memnunuz"

Öğrencilerden Sare Berra Özdemir, "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzaladıktan sonra arkadaşlarına karşı daha nezaketli olmaya çalıştığını anlatarak, "Bu sözleşmeyle kimseyle alay etmemek, dalga geçmemek, başkasının başarısını kıskanmamak ve başarıyı tebrik etmek, empati kurmak, sevgi ve saygıyla yaklaşmak gibi davranışlar için söz verdik. Öğrenciler olarak bu sözleşmeden çok memnunuz. Bundan sonra okulumuzda zorbalık, kavga ve tartışma olmayacak. Eğer bir sorun varsa öğretmenimize bildirilecek ve sorun çözülecek." ifadelerini kullandı.

Eymen Asaf Gedik, sözleşmeyi imzaladıktan sonra herkesin birbiriyle daha iyi anlaştığını belirterek, "Bu sözleşmeden sonra arkadaşlarımla alay etmiyorum, onlarla güzel oyunlar oynuyorum. Arkadaşlarım da bana aynı şekilde davranıyor." dedi.

Selim Deniz de imzaladıkları sözleşmede yazdığı gibi sorunları konuşarak çözmeye çalıştıklarını, kavga etmek yerine öğretmenlerinden yardım aldıklarını söyledi.

Zehra Aysun da arkadaşları ile "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzaladıktan sonra sınıf ortamlarının çok daha iyi hale geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Keban, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Zabıtaya tekme tokat saldırı Polis gelene kadar durmadı Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
Montella’yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum Montella'yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:15
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay’ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:27:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.