Keban\'da Trabzon Hurması Hasadı Yapıldı

Güncel

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurması hasadı yapıldı.

Türkiye'de daha çok sahil şeritlerinde ve ılıman iklime sahip bölgelerde yetiştirilen, 2018 yılından bu yana da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi. Yetiştirici Fethi Özdemir'in, İlçeye bağlı Çalık köyündeki 15 dekar arazisinde ektiği 550 ağaçta yapılan hasada Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen katıldı. Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyattin Seçkin, geçen yıl 7,5 ton bu yıl da 10-12 ton ürün beklendiğini söyledi. Keban'ın Trabzon hurması üretiminde Doğu Anadolu'da birinci sırada olduğunu kaydeden Kaymakam Furkan Atalık, ürün çeşitliliğinin artması için çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, " Mezopotamya'nın doğuş noktası Fırat'ın doğduğu yer Keban'dan güzel bir etkinlikle size 'Merhaba' diyoruz. Trabzon hurması, Doğu Anadolu'da ve Elazığ'da üretme anlamında Keban birinci sırada. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Keban sürekli balıkla anıldı ama Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün hem ilçe müdürlüğümüzün destekleriyle ürün desenini her yıl değiştirerek ülke ve Elazığ ekonomisine katkı sağlamak için mücadele ediyorlar" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,