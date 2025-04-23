Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Bizler Her Zaman Evlatlarımıza Sahip Çıkacak, Onlarla Birlikte Olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Bizler Her Zaman Evlatlarımıza Sahip Çıkacak, Onlarla Birlikte Olacağız"

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

23.04.2025 13:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Keçiören'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleşen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerinden Yağız Danyıldız, 23 Nisan'ın anlam ve önemini vurgulayan konuşma yaparken, Yağmur Bilgin ise "Egemenlik Bayramı" adlı şiiri okudu.

"Atatürk'ün sözleri, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor"

Çelenk sunma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün, bir milletin saltanatın gölgesinden kurtularak egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiği, kendi kaderini kendi elleriyle çizdiği bir dönüm noktasının yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte çocuklarımıza, yani geleceğimize ithaf edilen bir bayramın da tarihidir. Dünya'nın hiçbir yerinde çocuklara adanmış başka bir bayram yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizi geleceğimize emanet etmiş ve geleceğimiz olan çocuklarımıza da bir bayram hediye etmiştir. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 105 yıl önce olduğu gibi, bugün de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün sözleri, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor" dedi.

"Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün, sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu günün 105. yıl dönümü. Bugün gelecek nesillerimizin, gençlerimizin heyecanını, coşkusunu ve umut dolu bakışlarını gördüğümüz gündür. Bugün, çocuklarımızın geleceğe olan heyecanının ve umutlarının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabe'de belirttiği gibi bu vatanı ve milleti geleceğin gençlerine emanet etmiştir. Biz Türk milleti olarak Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyet'imize sahip çıkacak, Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere taşıyacağız. Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Başkan Özarslan koltuğunu şehit oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti

Törenin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Özarslan, koltuğunu, 18 Ağustos 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Tufan'ın oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti. Başkanlık makamına oturan Tufan, ilçe için hayata geçirmek istediği projeleri büyük bir heyecanla anlattı. Çocuklara yönelik parklar, ders çalışma alanları ve kütüphaneler yapacağını söyleyen çocuk başkan, salondaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mesut Özarslan, Yerel Haberler, 23 Nisan, Keçiören, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Bizler Her Zaman Evlatlarımıza Sahip Çıkacak, Onlarla Birlikte Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi
TFF’den istifa eden Ceyhun Kazancı’nın yerine gelen isim belli oldu TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu
Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükseldi Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi
Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim
Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:30 Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
22:00 Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
21:37 Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
21:14 Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
20:56 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 16:02:06. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Bizler Her Zaman Evlatlarımıza Sahip Çıkacak, Onlarla Birlikte Olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.