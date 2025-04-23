Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Bizler Her Zaman Evlatlarımıza Sahip Çıkacak, Onlarla Birlikte Olacağız"

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Keçiören'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleşen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerinden Yağız Danyıldız, 23 Nisan'ın anlam ve önemini vurgulayan konuşma yaparken, Yağmur Bilgin ise "Egemenlik Bayramı" adlı şiiri okudu.

"Atatürk'ün sözleri, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor"

Çelenk sunma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün, bir milletin saltanatın gölgesinden kurtularak egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiği, kendi kaderini kendi elleriyle çizdiği bir dönüm noktasının yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte çocuklarımıza, yani geleceğimize ithaf edilen bir bayramın da tarihidir. Dünya'nın hiçbir yerinde çocuklara adanmış başka bir bayram yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizi geleceğimize emanet etmiş ve geleceğimiz olan çocuklarımıza da bir bayram hediye etmiştir. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 105 yıl önce olduğu gibi, bugün de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün sözleri, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor" dedi.

"Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün, sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu günün 105. yıl dönümü. Bugün gelecek nesillerimizin, gençlerimizin heyecanını, coşkusunu ve umut dolu bakışlarını gördüğümüz gündür. Bugün, çocuklarımızın geleceğe olan heyecanının ve umutlarının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabe'de belirttiği gibi bu vatanı ve milleti geleceğin gençlerine emanet etmiştir. Biz Türk milleti olarak Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyet'imize sahip çıkacak, Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere taşıyacağız. Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Başkan Özarslan koltuğunu şehit oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti

Törenin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Özarslan, koltuğunu, 18 Ağustos 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Tufan'ın oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti. Başkanlık makamına oturan Tufan, ilçe için hayata geçirmek istediği projeleri büyük bir heyecanla anlattı. Çocuklara yönelik parklar, ders çalışma alanları ve kütüphaneler yapacağını söyleyen çocuk başkan, salondaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.