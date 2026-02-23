Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftarda Emekli Askerleri Ağırladı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyelerini ağırladı.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programına Özarslan'ın yanı sıra TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, TEMAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Ergün, TEMAD Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras, TEMUD Ankara İl Başkanı Murat Kızıl, TEMUD ve TEMAD'ın genel başkan yardımcıları, TEMUD ve TEMAD'ın ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Özarslan, şunları söyledi:

"Sizler, şanlı görev ve vazifeleri edinmiş insanlarsınız"

"Yüce Mevlam nasip ve müyesser eyledi, 11 ayın sultanının ilk gününü şehit ana-baba ve yakınlarıyla, gazilerimizle eda ettik. Bugün de şanlı Türk ordusunun hizmetkarları, kıymetli astsubaylarımız ve uzman erbaşlarımızla birlikte eda etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bizler yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Öyle insanlarız ki 'Dava insanlık davasıdır' diyen bir milletin soyuyuz. Davamızın; Hoca Ahmet Yesevi'den, Horasan erenlerinden ve Resülullah Efendimizin divanından, Ehl-i Beyt'inin divanından kalma bir adı vardır. O dava da Nizam-ı Alem İla-yı Kelimetullah davasıdır ve öyle olmaya devam edecektir. Çünkü Türk milletinin öz değerleri, kültür kodları buna ilişkindir. Sizler, sizlerin evlatlarınız ve kardeşleriniz bu şanlı görevleri, vazifeleri edinmiş insanlarsınız. Keçiören Belediye Başkanı olarak ben de hem bulunduğum yerde hem de Ankara'da sizlere hizmetkar olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizler benim başımın tacısınız ve öyle olmaya da devam edeceksiniz. Misak-ı Milli sınırlarını korumak, bu vatan coğrafyasına sahip olmak, şanlı Türk bayrağına sahip olmak ve halkına hizmetkar olmak bizlerin asli vazifesidir. Böyle de olmaya devam edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene."

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici de şöyle konuştu:

"Huzurla iftar yapıyorsak, kahramanlarımızın büyük payı var"

"Başta Sayın Belediye Başkanı'mıza ve tüm misafirlerimize selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum. 'Burası vatan toprağıdır.' diyerek görev yapan tüm kahramanlarımızı minnetle selamlıyorum. Ramazan ayı; anlamanın, fark etmenin ve paylaşmanın ayıdır. Ramazan ayı, kendi payını azaltıp başkasının payını çoğaltabilme ayıdır. Bir başkasının yerine kendini koyabilme ayıdır. Merhametin, sabrın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zamandır. Bizler bugün huzur içinde iftar yapabiliyorsak, bunda fedakarca görev yapan kahramanlarımızın ve onların ailelerinin büyük payı vardır. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum."

"Silah arkadaşlığı ruhunu yeniden yaşamamıza vesile oldunuz"

TEMAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Ergün, "Bu mübarek ramazan akşamında bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği üyelerini bir araya getirerek silah arkadaşlığı ruhunu aynı salonda yeniden yaşamamıza vesile oldular. Ramazan birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır. Bizler ömrünü vatan hizmetiyle geçirmiş emekli astsubaylar olarak bugün de aynı ruhla dayanışmayı, kardeşliği ve milli değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum" dedi.

"Aynı kutsal görevi taşımış insanlarız"

Her yıl düzenlenen iftar programı için Özarslan'a teşekkür eden TEMUD Ankara İl Başkanı Murat Kızıl, "Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'a her yıl düzenlediği bu anlamlı iftar programı ve bizleri de davet ettiği için şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bizler aynı silahlı kuvvetlerin üniformasını giymiş, aynı kutsal görevi taşımış insanlarız. TEMUD, TEMAD ve diğer emekli askeri personel derneklerimizin kıymetli üyeleri adına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Lokmalarımızı paylaşmaktan son derece mutluyuz"

TEMAD Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras ise "Bu mübarek ramazan ayında bizleri aynı sofrada buluşturan, soframızı paylaşmamıza vesile olan Sayın Mesut Özarslan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanımız bizleri düşünerek bu anlamlı ayda, aynı sofrada bir araya getirdi. Dualarınızın ve tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.