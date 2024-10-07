Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, sezonun açılış maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-2 mağlup ederek 2 puanla başladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, maçı izleyip takıma destek verdi.

07.10.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-2 mağlup ederek, sezona başlangıç yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, maçı tribünden izleyerek takıma destek oldu.

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında, Sarıyer Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi gerçekleştirdikleri hazırlık maçları ve antrenmanlarla lige sıkı bir şekilde hazırlanan Sigorta Shop, ikinci sette  hücum ve bloklarla geriye düştüğü müsabakada beraberliği yakaladı.Takım, Sarıyer Belediyesi karşısında son seti 15-13'lük skorla tamamlayarak 3-2 galibiyet elde etti.

Sezona 2 puanla başladı

Belediye Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, maçın son setinde hücum ve savunmada sergiledikleri performans ve arka arkaya gelen sayılarla izleyicilerden büyük alkış aldı. Ligin ilk maçında galip gelerek sezona 2 puanla başlayan ev sahibi takım, salondan mutlu ayrıldı.

"Her zaman takımımızın yanındayız"

Maç boyunca seyircilerle birlikte takıma destek olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, karşılaşmanın sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, "Almış olduğumuz bu galibiyetle lige güzel bir başlangıç yaptık. Antrenör ve oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum. Takımımızın her zaman yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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