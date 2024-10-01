Keçiören Belediyesi'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi

Keçiören Belediyesi\'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi

Keçiören Belediyesi bünyesindeki güvenlik personeline yönelik düzenlenen 'İlk Yardım ve Farkındalık Eğitimi' ile iş kazaları ve ani sağlık sorunlarına karşı müdahale yöntemleri öğretildi. Eğitimde genel ilk yardım teknikleri ve acil durum senaryolarına yönelik bilgi verildi.

01.10.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nde görev yapan güvenlik personeline "İlk Yardım ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen ilk yardım eğitiminde de iş kazası, yaralanmalar ve ani tehlikeler karşında yapılması gereken müdahalelere yönelik farkındalık oluşturuldu.

Eğitimde güvenlik görevlilerine genel ilk yardım teknikleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, yaralı taşıma teknikleri ile kaza, yangın, deprem gibi ani durumlarda olay yerinde uygulanması gereken ilk yardım konularında eğitim verildi. İlk yardım sırasında yapılan doğru ve yanlış davranış biçimleri anlatılarak yanlış müdahalelerden kaçınılması gerektiğinin vurgulandığı eğitimde, yaşanan ani bir sağlık sorunu karşısında profesyonel ekipler gelene kadar en uygun şekilde müdahale etmek için bilinmesi gereken uygulamalar ele alındı.

İlk yardım eğitiminin hayati bir öneme sahip olduğunun üzerinde duran iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, eğitim sonunda personele ilk yardım cep kitabı dağıttı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement