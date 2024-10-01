Keçiören Belediyesi\'nde Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nde görev yapan güvenlik personeline "İlk Yardım ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen ilk yardım eğitiminde de iş kazası, yaralanmalar ve ani tehlikeler karşında yapılması gereken müdahalelere yönelik farkındalık oluşturuldu.

Eğitimde güvenlik görevlilerine genel ilk yardım teknikleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, yaralı taşıma teknikleri ile kaza, yangın, deprem gibi ani durumlarda olay yerinde uygulanması gereken ilk yardım konularında eğitim verildi. İlk yardım sırasında yapılan doğru ve yanlış davranış biçimleri anlatılarak yanlış müdahalelerden kaçınılması gerektiğinin vurgulandığı eğitimde, yaşanan ani bir sağlık sorunu karşısında profesyonel ekipler gelene kadar en uygun şekilde müdahale etmek için bilinmesi gereken uygulamalar ele alındı.

İlk yardım eğitiminin hayati bir öneme sahip olduğunun üzerinde duran iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, eğitim sonunda personele ilk yardım cep kitabı dağıttı.