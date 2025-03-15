Keçiören Belediyesi'nden İftar Programı: Çankırılılar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden İftar Programı: Çankırılılar Bir Araya Geldi

Keçiören Belediyesi, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programında Çankırılıları bir araya getirdi. Programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

15.03.2025 18:37  Güncelleme: 18:50
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında Çankırılıları ağırladı.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde verdiği iftar yemekleriyle Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelerek yaşamlarını sürdüren vatandaşları aynı sofra etrafında buluşturmaya devam ediyor.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Hukuk işleri Daire Başkanı İsmail Aydos, CHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat, CHP Çankırı İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Alperen Musa, Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can, Ankara Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Adem Can, Şabanözü Dernekler Federasyonu Başkanı Fikret Karaali, Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu, Yapraklı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Yaman, Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Kulaksız, Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Şaban Can, muhtarlar ve Ankara'da yaşayan Çankırılı vatandaşlar katıldı.

"Birleştirici bir ruh içerisinde herkesle bir araya geliyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, programda, "Bizler parti ayrımı yapmadan, her zaman Türk Milletini bir görerek hizmet ettik. Kapılarımızı sonuna kadar halkımıza açtık. İnsanları ayrıştırmadan, birleştirici bir ruh içerisinde herkesle bir araya geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günlerde sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyor, hep birlikte nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "11 ayın sultanı ramazan ayı bir masa etrafında hepimizin bir araya gelip paylaşmayı, yardımlaşmayı, kardeşliği hissettiğimiz bir ay. Bizleri burada buluşturan bütün paydaşlara teker teker teşekkür ediyorum" dedi.

"Keçiören'imizi daha güzel yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız"

Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkanı Hakan Ataoğlu, "Keçiören Belediyesi olarak Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde hemşehri derneklerimizin ve federasyonlarımızın her zaman yanında olmaya, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek ve Keçiören'imizi daha güzel yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Bu güzel akşam, yöresel benzerliklerimizin ötesinde toplumsal bütünlüğümüzün, yurttaşlığımızın bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

"Keçiören bizim yarenimiz"

Ankara Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Adem Can, "Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de organize olduk. Keçiören'de bizim yarenimiz, yaren kardeşimiz. Böylesi bir ortamda bizleri bir araya getirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mesut Başkanımızla pazara kadar değil, mezara kadar dostuz" dedi.

"Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldik"

Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can ise "Bugün burada Ramazan ayının manevi atmosferinde bereketini, kardeşliğini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için bir araya geldik. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Sayın Belediye Başkanı Mesut Bey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden İftar Programı: Çankırılılar Bir Araya Geldi - Son Dakika

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