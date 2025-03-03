Keçiören Belediyesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde şehit aileleri, gaziler ve emekli astsubaylara yönelik iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

03.03.2025 11:59  Güncelleme: 12:39
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde şehit aileleri, gaziler ve emekli astsubaylara yönelik iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Keçiören Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve emekli astsubaylara yönelik iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İftar sofrasında, birlik ve beraberlik mesajı verilirken, şehitlere dualar edildi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünden asla vazgeçmeyeceğiz"

Düzenlenen iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ramazan ayı, tüm İslam aleminde ortak bir değer olsa da Türkiye'de, özellikle de Ankara'da bir başka yaşanır. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz iftar sofralarında, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu vatanı bize emanet eden kahramanlara karşı borcumuzu, bu millete sahip çıkarak ödeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır"

İftar programında gaziler ve şehit ailelerine seslenen Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise "Sizleri misafir etmekten, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bizler vatan uğruna canını feda eden bir milletin evlatlarıyız. Ne zaman vatan tehlikeye düşse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği cesaret ve kararlılıkla, bizler de bu coğrafyanın ölümsüz askerleri olduğumuzu haykırıyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da iftar programında yaptığı konuşmada, "Milli ve manevi değerler paylaşılınca güzel. Bu anlamlı günde bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Acılar, yaşandıkça değil, paylaşınca azalır diyen Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Mesut Başkanımızın, şehit aileleri ve gazilere olan yaklaşımı ve tutumu bizlerin gönlünü fethetti" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Bizler gibi sivil toplum kuruluşlarının ayakta kalabilmesi için bugüne kadar desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve bu güzel akşam için Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğindeki iftar programında bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, "Ülkemizin birliği, dirliği adına şu an görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemiz adına varoluş savaşı verilirken şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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