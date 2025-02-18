Keçiören Belediyesi TEKNOMER, Genç Girişimcilerin Buluşma Noktası Oldu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi TEKNOMER, Genç Girişimcilerin Buluşma Noktası Oldu

Keçiören Belediyesi'nin kurduğu Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), 14-35 yaş arası genç girişimcilere teknolojik imkanlar sunarak projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Eğitim alanları ve üst düzey donanımlarla hizmet veren merkez, randevu sistemi sayesinde eşit hizmet sunuyor.

18.02.2025 10:11  Güncelleme: 11:04
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), bilim ve teknoloji meraklısı genç girişimcilerin buluşma noktası oldu.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışmalarını üst seviyeye taşıyan Keçiören Belediyesi TEKNOMER, gençlerin teknoloji ve bilişim alanındaki projelerini hayata geçirmelerinde etkin rol oynuyor.

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi, teknolojik ürün ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması konusunda TEKNOMER'in attığı yenilikçi adımlar genç girişimcileri heyecanlandırıyor.

Randevu sistemiyle eşit kullanım hakkı gözetiliyor

14-35 yaş arası kullanıcılara hizmet veren TEKNOMER, herhangi bir yoğunluğun yaşanmaması için randevu sistemiyle çalışıyor. Teknoloji merkezinden faydalanmak isteyen gençler randevu oluşturarak merkezi ziyaret edebiliyor. Randevu oluşturan kullanıcılar, e-spor etkinliği için günlük üç saat, diğer etkinlikler için günlük bir saat kullanım hakkına sahip oluyor. TEKNOMER'e ilişkin merak edilen tüm sorular 0312 361 10 00 iletişim hattı üzerinden yanıt buluyor.

Üst düzey teknolojik donanımla hizmet veriyor

TEKNOMER içinde yer alan eğitim alanları, konferans salonu, deneyimleme ve mesleki çalışma stüdyoları, ön kuluçka merkezi, mentorluk hizmet bürosu ve e-spor faaliyet alanlarındaki üst düzey teknolojik donanım gençlerden yoğun ilgi görüyor. E-spordan konferanslara, deneyimleme stüdyolarından teknolojik kurslara kadar birçok alanda hizmet veren TEKNOMER, inovatif çalışmaların gelişmesine ışık tutuyor.

"Genç girişimcilerin her zaman yanındayız"

Teknolojik atılımlarla geleceğine yön vermek isteyen gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemizi, bilim ve teknoloji alanında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Tüm gençlerimizi TEKNOMER'e bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Keçiören, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi TEKNOMER, Genç Girişimcilerin Buluşma Noktası Oldu - Son Dakika

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