Keçiören'de "Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu" Resim Sergisi Açıldı

25.04.2026 10:27  Güncelleme: 12:34
(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu" adlı resim sergisi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluştu.

Keçiören Belediyesi, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu" adlı resim sergisi, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına; Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Aysal, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ateşesi Evgeni Bahrevski, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Shaiq Ahmed Bhutto ve elçilik yetkilileri katıldı.

"Umarı bu özel sergi, iki ülke arasındaki iş birliklerine ve dostluk ilişkilerine katkı sağlar"

Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tarih sahnesine baktığımızda, bilinenlerin ötesinde Tekalif-i Milliye Emirleri gibi önemli örnekler de karşımıza çıkıyor. Aralıksız 50 yıl süren savaşlar sonrası devlet, büyük bir yoksullukla karşı karşıyaydı; erkek nüfus, silah, para, cephane ve asker kıyafeti gibi temel ihtiyaçlar neredeyse yoktu. Bu koşullarda devlet, Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayımlayarak halktan mallarına el koydu ve bunları silah yapımında kullandı. Böylece, zorlu şartlar altında kazanılan bir savaşın hikayesi yazıldı. Bu mücadeleyi daha derinlemesine anlamaya çalışırken, Necdet Aysal Hocamız ve dostlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Umarım Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarına ışık tutan bu özel sergi, iki ülke arasındaki iş birliklerine ve dostluk ilişkilerine katkı sağlar."

"Keçiören Belediyesi'ni tebrik ediyorum"

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Aysal ise Cumhuriyet tarihinde Ankara'nın özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Lansere tarafından 1922'de kaleme alınan bu değerli resimler arasında özellikle Ankara manzaraları ön plana çıkıyor. Milli Mücadele'nin Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başladığı yıllarda, ülke zor bir süreçten geçiyordu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, yeni Türk devleti için temeller Ankara'da atıldı. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındayken, Mustafa Kemal Paşa ve halkımız büyük bir mücadele başlatmıştı. Bu mücadelenin sonunda Lozan Barış Antlaşması'yla, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ardından, ülkemizin yeniden inşa edilmesi ve kalkındırılması için büyük devrimler gerçekleştirildi. Bu devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti hızla gelişmeye başladı. Bu süreçleri yansıtan anlamlı serginin hazırlanmasına katkı sağlayan herkesi, özellikle Keçiören Belediyesi'ni tebrik ediyorum."

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Evgeni Bahrevski ise "Keçiören Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan bu sergi gerçekten çok önemli. Türkiye tarihinin çok önemli bir döneminin yansıtıldığını görmek çok değerli. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarihi ve sanatsal yolculuk

Protokol konuşmalarının ardından hediye takdimleri gerçekleştirilerek sergi açılışı yapıldı.

Rus Ressam Yevgeni Lansere'nin 1922 Ankara'sını resmettiği eserlerden oluşan, "Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu" adlı sergi, dönemin önemli atmosferini sanatseverlere yansıttı. 1920'ler Ankara'sının sosyo-politik yaşamını sunan eserler, katılımcılara tarihi ve sanatsal bir yolculuk yapma fırsatı sundu.

Kaynak: ANKA

“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı nezarethanede kalp krizi geçirip öldü Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi "Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
10:41
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
