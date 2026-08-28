Keçiören Belediyesi personeline "Trafik Güvenliği ve Güvenli Sürücülük" eğitimi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, belediye personeline yönelik "Trafik Güvenliği, Güvenli Sürücülük ve Sosyal Sorumluluk" eğitimi düzenlendi.

Güvenli bir trafik ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak ve trafikte yaşanan can kayıplarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

SÜRÜCÜLERİN TRAFİKTE KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLER ELE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından verilen eğitimde, belediye çalışanlarının trafikte daha bilinçli, dikkatli ve kontrollü araç kullanmalarının sağlanması hedeflendi. Güvenli Sürüş Teknikleri kapsamında katılımcılara; trafikte kural ihlalleri ve riskli davranışlar, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile trafik güvenliğini etkileyen faktörler hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca, geçmişte yaşanan trafik kazalarından örnekler verilerek sürücülerin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Eğitimde, trafikte yapılan küçük bir hatanın dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğinin altı çizilerek, trafikte yapılan hataların trafik kazalarına neden olduğu, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. Trafik güvenliğini sağlamanın yalnızca denetimlerle değil, sürücülerin bilinçli ve sorumlu davranmasıyla mümkün olduğunun altı çizildi. Sürücülerin sadece kurallara uymasının yeterli olmadığı belirtilirken, dikkatli ve kontrollü araç kullanmanın hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer insanların hayatı açısından büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.