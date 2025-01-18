Keçiören'de Türkmen Liderleri Anısına Program - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören'de Türkmen Liderleri Anısına Program

Keçiören\'de Türkmen Liderleri Anısına Program

Keçiören Belediyesi, 16 Ocak 1980'de Irak'ta öldürülen Türkmen liderlerin anısına program düzenledi.

18.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, 16 Ocak 1980'de Irak'ta öldürülen Türkmen liderlerin anısına program düzenledi.

Keçiören Kerkük Parkı'nda düzenlenen Türkmen Şehitlerini Anma Programı'na, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kutluhan Yayçılı, Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 24. dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Büyükelçilik yetkilileri ve Ankara'da yaşayan Türkmen vatandaşlar katıldı.

Anma programı, İstiklal Marşı, Türkmenistan Milli Marşı ve Kur'an okumasıyla başladı. Program sonrasında Kerkük Parkı'nda bulunan Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na karanfiller bırakılarak, şehitler için dualar edildi.

"Her zaman toprak bütünlüğünden yanayız"

Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, "45 yıl önce Saddam rejimi tarafından şehit edilen liderlerimiz Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi rahmetle anıyorum. Bizler her zaman toprak bütünlüğünden yanayız. Daima şehitlerimizin yolundan gidecek, onların bize bıraktığı bu mirası ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin izinden mücademize devam edeceğiz"

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, "İsimler değişebilir, yapılar değişebilir ancak değişmeyecek bir şey vardır ki o da şehitlerimizin izinden mücadelemize devam edeceğimizdir. Bugün Irak'ta 4,5 milyonun üzerinde Türk nüfusu var. Biz kendimizi 300 milyonluk Türk dünyasının bir parçası olarak görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tecrübesinden, tarihinden ve kültüründen faydalanmamız gerekir. Şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, bütün Türk dünyasının başı sağ olsun" diye konuştu.

"Dökülen kan bizim kanımız"

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü, yüreği Türk dünyasıyla atan herkes için çok önemlidir. Can veren şehitlerimiz, hatıramızda yaşıyor çünkü dökülen kan bizim kanımız. Ay yıldızlı gök bayrak ile ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde inanmış yürekler aynı kararlılıkla çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz anma törenleriyle tarihimizi anlıyoruz"

"Burada iki yabancı devletten bahsedemeyiz. Yan yana duran iki bayrağımız, aynı dili konuşup tercüman ihtiyacı hissetmeden birbirimizi anlamamız bizim farklı iki millet olmadığımızın en güzel göstergesi."

Keçiören'in Ankara'nın 25 ilçesinden biri olmasının ötesinde, yapılan iş birlikleri ve programlarla Türk dünyasının parlayan bir yıldızı olduğunu belirten Zorlu, "Düzenlediğimiz anma törenlerimizle tarihimizi anlıyoruz. Eğer bizden sonraki nesillere tarihimizi öğretmez, aktarmazsak değerlerimiz zamanla silinir ve kaybolur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Keçiören, Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Türkmen Liderleri Anısına Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:47:05. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de Türkmen Liderleri Anısına Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.