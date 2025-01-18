Keçiören\'de Türkmen Liderleri Anısına Program

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, 16 Ocak 1980'de Irak'ta öldürülen Türkmen liderlerin anısına program düzenledi.

Keçiören Kerkük Parkı'nda düzenlenen Türkmen Şehitlerini Anma Programı'na, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kutluhan Yayçılı, Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 24. dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Büyükelçilik yetkilileri ve Ankara'da yaşayan Türkmen vatandaşlar katıldı.

Anma programı, İstiklal Marşı, Türkmenistan Milli Marşı ve Kur'an okumasıyla başladı. Program sonrasında Kerkük Parkı'nda bulunan Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na karanfiller bırakılarak, şehitler için dualar edildi.

"Her zaman toprak bütünlüğünden yanayız"

Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, "45 yıl önce Saddam rejimi tarafından şehit edilen liderlerimiz Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi rahmetle anıyorum. Bizler her zaman toprak bütünlüğünden yanayız. Daima şehitlerimizin yolundan gidecek, onların bize bıraktığı bu mirası ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin izinden mücademize devam edeceğiz"

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, "İsimler değişebilir, yapılar değişebilir ancak değişmeyecek bir şey vardır ki o da şehitlerimizin izinden mücadelemize devam edeceğimizdir. Bugün Irak'ta 4,5 milyonun üzerinde Türk nüfusu var. Biz kendimizi 300 milyonluk Türk dünyasının bir parçası olarak görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tecrübesinden, tarihinden ve kültüründen faydalanmamız gerekir. Şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, bütün Türk dünyasının başı sağ olsun" diye konuştu.

"Dökülen kan bizim kanımız"

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü, yüreği Türk dünyasıyla atan herkes için çok önemlidir. Can veren şehitlerimiz, hatıramızda yaşıyor çünkü dökülen kan bizim kanımız. Ay yıldızlı gök bayrak ile ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde inanmış yürekler aynı kararlılıkla çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz anma törenleriyle tarihimizi anlıyoruz"

"Burada iki yabancı devletten bahsedemeyiz. Yan yana duran iki bayrağımız, aynı dili konuşup tercüman ihtiyacı hissetmeden birbirimizi anlamamız bizim farklı iki millet olmadığımızın en güzel göstergesi."

Keçiören'in Ankara'nın 25 ilçesinden biri olmasının ötesinde, yapılan iş birlikleri ve programlarla Türk dünyasının parlayan bir yıldızı olduğunu belirten Zorlu, "Düzenlediğimiz anma törenlerimizle tarihimizi anlıyoruz. Eğer bizden sonraki nesillere tarihimizi öğretmez, aktarmazsak değerlerimiz zamanla silinir ve kaybolur."