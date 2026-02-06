Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Kuşcağız Mahalle Sakinleri ile Buluştu - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Kuşcağız Mahalle Sakinleri ile Buluştu

06.02.2026 11:36  Güncelleme: 12:59
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kuşcağız Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve uyuşturucu ile mücadele çağrısında bulundu. Başkan Özarslan, her mahalleye kütüphane ve kadınlar lokali açacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde" buluşmaları kapsamında bu hafta Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve sorunları yerinde dinledi. Özarslan, "Uyuşturucu baronlarına, torbacılara sesleniyorum: Keçiören'i, Ankara'yı terk edin gidin! Biz gençlerimizin yanında olacağız. Bu mücadelede sizler de yanımızda olun" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Kuşcağız Mahalle Muhtarı Ezgi Cansu Akarsu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Özarslan: "Her mahalleye kütüphane, kadınlar lokali, yaşlılar kıraathanesi açacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada belediyenin kaynaklarını verimli kullandıklarını ve israf olabilecek herhangi bir harcama yapmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geldiğimiz günden beri şükürler olsun 37 yeni hizmet binamızın açılışını yapıp sizlerin hizmetine sunduk. Çalmadan, çırpmadan, tasarruf yaparsan, orayı kamu belediyesi görürsen, babanın çiftliği görmezsen bu hizmetler de geliyormuş. KeçiKart'ta hedefimiz daha yüksek çünkü insanların alım gücü düştü, bunun farkındayız. İşçilerimizi sevindirdik, personel maaşında geçen yıl da bu yıl da zam şampiyonu olduk. Biz her zaman söylüyoruz, sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Beytülmali çaldırmayacağız. Her mahalleye kütüphane, kadınlar lokali, yaşlılar kıraathanesi açacağız."

Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Bu illet, ocaklar batırıyor. Başta şahsım ve çalışma arkadaşlarım olmak üzere uyuşturucu testi verdik. Herkes düzgün olacak. Amacımız kimseyi işinden etmek değil. Tespit edelim, tedavisini gördürelim, tekrar topluma kazandıralım. Geldiğimiz günden beri Keçiören'de uyuşturucu yüzde 23 azaldı. Neden? Çünkü aydınlanmayan yerleri aydınlattık, kameralar yerleştirdik, okul önlerine zabıtaları koyduk. Uyuşturucu baronlarına, torbacılara sesleniyorum: Keçiören'i, Ankara'yı terk edin gidin! Biz gençlerimizin yanında olacağız. Bu mücadelede sizler de yanımızda olun. Hep birlikte bunun kökünü kazıyalım. Bizim davamız insanlık davasıdır, insanlığa hizmet davasıdır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Keçiören Belediyesi'nin uyuşturucu ile mücadelesine mahalle sakinleri de yanlarında getirdikleri pankartlarla destek verip Başkan Özarslan'a teşekkür etti.

Dinçer: "Sorunları birinci ağızdan dinlemek çok kıymetli"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de şöyle konuştu:

"Başkanımın bu organizasyonunu her mahallede övüyorum. Çünkü mahallenin derdi varsa bunu birinci ağızdan duymak en güzeli. Mesut Başkan, Keçiören'de bir ilki yarattı, mahallelerin sorunlarını yerinde dinleyip ekibiyle birlikte çözüm üretiyor. Bu çok önemli. Ben de Keçiören'de doğdum, büyüdüm ve halen burada yaşıyorum. Sorunların ne olduğunu biliyorum ve Başkanımızın bu sorunları çözme gayretinin farkındayım. 'Ben sizin belediye başkanınız değil, hizmetkarınızım' demesi çok kıymetli. Bu anlayışla çalışan tüm ekibe başarılar diliyorum."

Yıldırım: "Bu makamlar sizlerin emaneti"

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise yaptığı konuşmada, "Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanarak Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a destek oldunuz. Siz kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini ve sıkıntılarını dinlemek, bunlara çözüm bulmak adına bugün sizlerle birlikteyiz. Seçildiğimiz makamların sizlerin bizlere emaneti olduğunu bilerek bu bilinçle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız nezdinde muhtarımıza ve katılımlarınızdan dolayı siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akarsu: "Belediyemizle güçlü bir iş birliği içindeyiz"

Keçiören Belediyesi ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Kuşcağız Mahalle Muhtarı Ezgi Cansu Akarsudaşunları söyledi:

"Bizler muhtarlıklar olarak yerel yönetimde köprü görevindeyiz ve belediyemizle iş birliği içerisindeyiz. Başkanımızın gece gündüz demeden ulaşılabilir olması ve müdürlerimizin her koşulda destek vermesi bizler için çok kıymetli. Halkla iç içe, vatandaşları birebir dinlemek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiği için Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Kuşcağız Mahallesi sakinleri, talep ve sorunlarının doğrudan dinlenmesini memnuniyetle karşılayarak, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti. İş arayan vatandaşlar da alanda kurulan Kariyer Ofisi standı sayesinde pratik ve çözüm odaklı destek aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
