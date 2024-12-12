Kedi Elektrik Direğinden Kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haydura Sokak'ta çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenli bir şekilde kurtardıkları kediyi doğal ortamına bıraktı.
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