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Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı

"Kedinin yemi, suyu var"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bir işletmen; iş yerinin balkonunda beslediği kediye ekmek atanları yazı ile uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Şehirde evlenecek çiftlere çeyiz eşyaları satan Miyase Aytemir isimli esnaf; çatı katından iş yerlerinin balkonuna gelen kediyi sahiplendiklerini söyledi. Aytemir, "Kedi yavrusunu evlat edinmek zorunda kaldık. Mamasını verdikten sonra düzenli olarak beslemeye başladık" dedi. Ekmek atanları uyarmak için iş yerine yazı yazan Aytemir açıklamasında; "Yavru kedi, balkonumuza geliyor. Kendi halinde. Bizler de rahat uyuması için battaniye serdik. Ekmek kırıntısı atan insanlar bizi çok rahatsız etti. İş yerimize not yazarak kedinin bir şeye ihtiyacı olmadığını ifade ettik" diye konuştu.

Çevrede bulunanlar ve yazıyı fark eden insanlar, kedinin durumunu sormak için aralıkla iş yerine gelip kontrol de ediyor.