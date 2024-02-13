Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı

Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı

Kırşehir'de bir işletme, balkonunda beslediği kediye ekmek atanları uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu. İş yerine asılan yazıda, kedinin düzenli olarak beslendiği ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çevredeki insanlar da kedinin durumunu kontrol etmek için iş yerine gelmeye başladı.

13.02.2024 22:36  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı

"Kedinin yemi, suyu var"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bir işletmen; iş yerinin balkonunda beslediği kediye ekmek atanları yazı ile uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Şehirde evlenecek çiftlere çeyiz eşyaları satan Miyase Aytemir isimli esnaf; çatı katından iş yerlerinin balkonuna gelen kediyi sahiplendiklerini söyledi. Aytemir, "Kedi yavrusunu evlat edinmek zorunda kaldık. Mamasını verdikten sonra düzenli olarak beslemeye başladık" dedi. Ekmek atanları uyarmak için iş yerine yazı yazan Aytemir açıklamasında; "Yavru kedi, balkonumuza geliyor. Kendi halinde. Bizler de rahat uyuması için battaniye serdik. Ekmek kırıntısı atan insanlar bizi çok rahatsız etti. İş yerimize not yazarak kedinin bir şeye ihtiyacı olmadığını ifade ettik" diye konuştu.

Çevrede bulunanlar ve yazıyı fark eden insanlar, kedinin durumunu sormak için aralıkla iş yerine gelip kontrol de ediyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırşehir, Ekmek, kedi, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kedi için balkonuna ekmek atanları yazı asıp uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement