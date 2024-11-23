Kedi Yavruları Trafiği Aksattı

Erzincan'da seyir halindeki otomobilin altına kaçarak kısa süreli trafiği aksatan kedi yavruları, sürücü ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Halit Paşa Caddesi üzerinde yol kenarında duran iki kedi yavrusunun, seyir halindeki otomobilinin altına kaçtığını gören sürücü, hemen aracını durdurup kedileri aracın altından çıkarmaya uğraştı.
Çevredekilerin yardımıyla otomobilin altından çıkarılan kediler, güvenli alana bırakıldı.
Araç kuyruğu nedeniyle bir süre trafiğin aksadığı yolda ulaşım normale döndü.
Kedilerin kurtarılma anı, vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin kedilerin güvenliğini sağlamak için gösterdiği çaba takdir topladı.
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