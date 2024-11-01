HATAY'da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini, sokak köpeklerine parçalattığı iddia edilen İsmail S., gözaltına alındı.
Olay, 29 Ekim gecesi Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf, kimliği belirsiz kişinin yanında 3 sokak köpeğiyle gelip, iş yerlerinin etrafında dolaştığını gördü. Kedilerin, bu kişi tarafından köpeklere parçalattırılmış olabileceği şüphesi üzerine çarşı esnafı, polise şikayette bulundu. Polis, şüphelinin İsmail S. olduğunu belirledi. Kaldığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan şüpheli İsmail S., sorgusu için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kedileri Köpeklere Parçalattığı İddia Edilen Şahıs Gözaltında - Son Dakika
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