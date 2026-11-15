Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu\'ndan \'Kardeşlik ve Birlik\' buluşması

ATAŞEHİR'de Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu tarafından 'Kardeşlik ve Birlik' buluşması düzenlendi. Burada konuşan Kejan Aşireti Federasyon Dernekleri Genel Başkanı Mehmet Akbulut, "Bizlere düşen görev; farklılıklarımızı, kardeşliğimizi en büyük gücümüz bilerek aziz vatanımızı gelecek nesillere barış, huzur ve birlik içinde teslim etmektir" dedi.

Kejan Aşireti Dernekler Federasyonu tarafından 'Kardeşlik ve Birlik Buluşması' kapsamında istişare toplantısı ve basın açıklaması Ataşehir'de düzenlendi. Toplantıya Kejan Aşireti Federasyon Dernekleri Genel Başkanı Mehmet Akbulut, Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu İstanbul'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Timurtaş, Kejan Aşireti dernek başkanları, bazı avukatlar ve federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden dernek temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada, federasyonun Terörsüz Türkiye sürecine yönelik ortak iradesi kamuoyuyla paylaşıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program istişare toplantısı ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Program, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

'BİZLERE DÜŞEN GÖREV AZİZ VATANIMIZI GELECEK NESİLLERE BARIŞ İÇİNDE TESLİM ETMEK'

Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Akbulut, "Bugün bu vatan topraklarında ebedi istirahatlerine çekilmiş olan atalarımız bizlere sadece bir vatan bırakmamış, aynı zamanda ortak bir tarih, ortak bir kader, güçlü bir kardeşlik hukuku ve gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk emanet etmiştir. Bizlere düşen görev; bu kutsal emanete sahip çıkmak, farklılıklarımızı, kardeşliğimizi en büyük gücümüz bilerek aziz vatanımızı gelecek nesillere barış, huzur ve birlik içinde teslim etmektir. Ne yazık ki ülkemiz 40 yılı aşkın bir süredir şiddet ve çatışmaların yol açtığı ağır insani, toplumsal ve ekonomik bedeller ödemektedir. Bu karanlık sürecin özellikle en önemli unsurları şehitlerimiz, gazilerimiz ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızdır. Milletimizin ortak hafızasında hiçbir zaman silinmeyecek derin izler bırakmışlardır. Nitekim Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılında kamuoyuyla paylaşılan verilere göre Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir şiddet ve çatışmalarla mücadelesinin doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyetinin 2.3 trilyon doları aştığı ifade edilmektedir" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ HUZURLU BİR TÜRKİYE'

Akbulut, "Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu olarak hedefimiz; hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmadığı, hiçbir çocuğun şiddet ve çatışmanın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı, insan onurunun, eşit vatandaşlık ilkesinin, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hiçbir bireyin kimliği, dili, inancı veya kültürel aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmadığı güçlü, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe ulaşmak için ise öncelikle geçmişte yaşanan acıları yeni ayrışmaların ve toplumsal kırılmaların gerekçesi haline getirmek yerine, onları ortak geleceğimizi daha sağlam temeller üzerinde inşa etmemize ışık tutan tarihsel bir tecrübeye dönüştürmeliyiz" dedi.

'BİZİ BİR ARADA TUTAN GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ SARSILMAZ KARDEŞLİK BAĞIDIR'

Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu İstanbul'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Timurtaş, "Bizler Kejan Aşireti olarak birliğini ve kardeşliğini, ortak değerlerini güçlendiren, devletin temelini adalet olduğuna inanan büyük ve güçlü bir aileyiz. Devletin dini adalettir anlayışının yüklediği sorumluluk bilinciyle, 86 milyon vatandaşımızın huzuru, refahı ve ortak geleceği için atılacak her adım için, dün olduğu gibi bugün de gerekirse bedenimizi de taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bilinmesini isteriz. Hiçbir güç, hiçbir irade ve hiçbir hedef milletimizin köklü kardeşlik bağlarını bugüne kadar koparamamıştır; bundan sonra da asla bu sarsılmaz bağları koparamayacaktır. Çünkü bizi bir arada tutan sadece ortak geçmişimiz değil, aynı zamanda ortak vatanımız, ortak inancımız, ortak bayrağımız, ortak değerlerimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız sarsılmaz kardeşlik bağıdır" ifadelerini kullandı.

'AYAKTA DURABİLMEMİZ İÇİN MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Elazığ Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Faik İçmeli, "Bana göre çok anlamlı bir toplantı. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hepimize görev düşüyor. Programın konu başlığı 'Kardeşlik ve Birlik' buluşması. Bu işi öncelik yapan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu toprakları vatan yapmak için çok ağır bedeller ödedik. Zor bir coğrafyadayız, etrafımız ateş çemberi. Tek tek saymaya gerek yok. Kuzeyimizdeki gelişmeler, İran'daki gelişmeler, Suriye, İsrail gibi. Bizim burada ayakta durabilmemiz için milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkez, Laz gibi ayrım yapma lüksümüz yok. Hepimizin birbirine ihtiyacı var, ortak değerlerimiz var. Bayrak, vatan, millet, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerlerimiz" dedi.