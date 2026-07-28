Bursa'nın Sorgun peyniri coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Bursa'nın Sorgun peyniri coğrafi işaretle tescillendi

Bursa\'nın Sorgun peyniri coğrafi işaretle tescillendi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinin özgün lezzetlerinden Sorgun peyniri için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Doğal üretim süreci ve lezzetiyle fark yaratan peynir, tescilli ürünler listesine girdi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinin özgün lezzetlerinden Sorgun peynirine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na Keles Sorgun peyniri için yapılan başvuru sonucunda şehre bir Coğrafi İşaret Tescil Belgesi daha kazandırıldı.

Sorgun Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi maharetiyle üretilen ve hem doğal üretim süreci hem de lezzetiyle fark yaratan Sorgun peyniri, Bursa'da tescilli ürünler listesine adını yazdırdı.

ÜRETİM AŞAMASI VE LEZZETİYLE FARK YARATIYOR

"Keles Sorgun Peyniri" adıyla tescillenen ürünün üretim sürecinde; gıda katkı maddeleri, aroma ve aroma verici gıda bileşenleri kullanılmıyor. Özellikle mayalama, teleme eldesi ve telemenin işlenmesi aşamalarında ustalık becerisi önemli bir yer tutuyor. Üretiminden piyasaya arzına kadar tüm aşamalarında teknik şartlar ve gıda hijyeni gerekliliklerine riayet ediliyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de Keles'in verimli topraklarında otlayan hayvanların sütlerinden elde edilmesi olarak öne çıkıyor.

Coğrafi Tescil İşaret Belgesi ile birlikte marka değeri yükselen Keles Sorgun Peyniri'nin ülke genelinde pazar payının da artması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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