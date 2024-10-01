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Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini Bodrum'da buluşturdu.

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen organizasyon, kortej yürüyüşü ve özel hazırlanan bir video gösterimiyle start aldı. Geceyi oyuncu Hakan Bilgin sunarken, Müfit Can Saçıntı "Meşhur Ünlüler" adlı tek kişilik gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde gösterilecek filmlerin fragmanlarının yayınlandığı açılış, Eypio'nun mini konseriyle taçlandırıldı. İlk gün, yatta düzenlenen özel bir programla sona erdi.

Kemal Sunal hologramıyla sürpriz

Açılış gecesinin sürprizi, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın hologramı oldu. Sunal, "Bizler sizin kalbinizde yaşıyoruz, şimdi gözlerinizi gökyüzüne çevirin ve yıldızlara bakın, orada Türk sinemasının yıldızları var" sözleriyle geceye duygusal bir hava kattı.

Bodrum'da Uluslararası Film Festivali geliyor

BSKD ve 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, "Bu yıl festivalimizi son kez bu formatta yapıyoruz. Gelecek yıl Bodrum'u Uluslararası Film Festivali'ne kavuşturacağız" diyerek büyük bir müjde verdi.

Muğla'ya Kültür ve Sanat Katkısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, "Bodrum'un sadece bir turizm kenti değil, kültür sanat şehri olmasına katkı sağlayacağız" diyerek destek mesajını iletti. Kos Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Voukelatou ise, Türk sinemasıyla Kos ve Bodrum arasındaki kültürel iş birliğini vurguladı.

Ödüller sahiplerini buldu

Açılış gecesinde düzenlenen ödül töreninde Zülfü Livaneli, Filiz Akın, Salih Kalyon ve birçok değerli isim "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Genç yetenekler arasında Uğur Güneş ve Savaş Satış da ödüllerini aldı.

Sinema dolu günler

4 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte, 14 farklı mekanda gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ise, Türk sinemasının geleceğine yön veren profesyonelleri bir araya getirecek.