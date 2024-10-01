Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu

Geniş Video İzle

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinliğin sürprizi, Kemal Sunal'ın hologramıyla gerçekleşti. Ayrıca, ödül töreninde Zülfü Livaneli ve Filiz Akın gibi isimler onurlandırıldı.

01.10.2024 15:18  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini Bodrum'da buluşturdu.

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen organizasyon, kortej yürüyüşü ve özel hazırlanan bir video gösterimiyle start aldı. Geceyi oyuncu Hakan Bilgin sunarken, Müfit Can Saçıntı "Meşhur Ünlüler" adlı tek kişilik gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde gösterilecek filmlerin fragmanlarının yayınlandığı açılış, Eypio'nun mini konseriyle taçlandırıldı. İlk gün, yatta düzenlenen özel bir programla sona erdi.

Kemal Sunal hologramıyla sürpriz

Açılış gecesinin sürprizi, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın hologramı oldu. Sunal, "Bizler sizin kalbinizde yaşıyoruz, şimdi gözlerinizi gökyüzüne çevirin ve yıldızlara bakın, orada Türk sinemasının yıldızları var" sözleriyle geceye duygusal bir hava kattı.

Bodrum'da Uluslararası Film Festivali geliyor

BSKD ve 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, "Bu yıl festivalimizi son kez bu formatta yapıyoruz. Gelecek yıl Bodrum'u Uluslararası Film Festivali'ne kavuşturacağız" diyerek büyük bir müjde verdi.

Muğla'ya Kültür ve Sanat Katkısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, "Bodrum'un sadece bir turizm kenti değil, kültür sanat şehri olmasına katkı sağlayacağız" diyerek destek mesajını iletti. Kos Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Voukelatou ise, Türk sinemasıyla Kos ve Bodrum arasındaki kültürel iş birliğini vurguladı.

Ödüller sahiplerini buldu

Açılış gecesinde düzenlenen ödül töreninde Zülfü Livaneli, Filiz Akın, Salih Kalyon ve birçok değerli isim "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Genç yetenekler arasında Uğur Güneş ve Savaş Satış da ödüllerini aldı.

Sinema dolu günler

4 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte, 14 farklı mekanda gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ise, Türk sinemasının geleceğine yön veren profesyonelleri bir araya getirecek.

Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum\'da buluştu
Kaynak: İHA

Zülfü Livaneli, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kemal Sunal, Filiz Akın, Festival, Sinema, Güncel, Bodrum, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement