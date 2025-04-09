Kemalist Aydınlanma Derneği'nden 'Türkiye Nereye Gidiyor' Paneli - Son Dakika
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Kemalist Aydınlanma Derneği'nden 'Türkiye Nereye Gidiyor' Paneli

Eskişehir'de gerçekleştirilecek panelde, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal durumu ele alınacak. Katılımcılar demokrasiden yana duruş sergilemek ve cumhuriyetin temel değerlerini savunmak için bir araya gelecek.

09.04.2025 10:22  Güncelleme: 11:37
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(ESKİŞEHİR) - Kemalist Aydınlanma Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, 13 Nisan Pazar günü "Türkiye Nereye Gidiyor" başlığıyla panel düzenleyecek. Dernekten yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı antidemokratik süreçte tüm cumhuriyetçileri ve demokrasiden yana olanları, yaşananlara 'dur' demek için Eskişehir'e çağırıyoruz" denildi.

Kemalist Aydınlanma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Atatürk ilke ve devrimlerini anlatma ve toplumu bilgilendirme hedefi doğrultusundaki yeni etkinliğini Eskişehir'de düzenleyecek. Taşbaşı Kültür Merkezi'nde 13 Nisan Pazar günü saat 14.00'te gerçekleşecek "Türkiye Nereye Gidiyor" panelinde önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kemalist Aydınlanma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter, Milli Merkez Sözcüsü ve eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ile gazeteci ve yazar Nur Batur konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm yurttaşları panele davet eden Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Buket Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Tüm cumhuriyetçileri yaşananlara 'dur' demeye çağırıyoruz"

"Ülkemizin yaşadığı antidemokratik süreçte, Kemalist Aydınlanma Derneği olarak tüm Kemalistleri, cumhuriyetçileri, demokrasiden yana olanları, yaşananlara 'dur' demek için Eskişehir'e çağırıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarıyla düzenlenen 'Türkiye Nereye Gidiyor' panelimizde birliğin gücünü göstermek ve karanlığa geçit vermemek için toplanıyoruz. Eskişehir'deki Büyükerşen mucizesine tekrar tanıklık edecek, kentin müzelerini ve güzelliklerini görmenin mutluluk ve onurunu paylaşacağız. Katılımınızı bekliyoruz."

Panel kapsamında Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal durum masaya yatırılacak. Alanında uzman konuşmacılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine yönelik tehditleri, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerindeki aşınmaları ve geleceğe ilişkin olası senaryoları değerlendirecek. Panelde ayrıca Atatürk ilke ve devrimlerinin önemi, laik ve bilimsel eğitimin geleceği, ekonomik bağımsızlık ve sosyal adalet gibi konuların yanı sıra katılımcıların sorularına da yer verilecek.

Yılmaz Büyükerşen de 14 Nisan Pazartesi günü, kentin kültürel zenginliklerini, Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu üyelerine tanıtacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemalist Aydınlanma Derneği'nden 'Türkiye Nereye Gidiyor' Paneli - Son Dakika

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