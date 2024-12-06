Kemaliye'de Soğuk Hava Nedeniyle Taş Yolda Buz Sarkıtları Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemaliye'de Soğuk Hava Nedeniyle Taş Yolda Buz Sarkıtları Oluştu

Kemaliye\'de Soğuk Hava Nedeniyle Taş Yolda Buz Sarkıtları Oluştu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki 7 kilometrelik taş yolda, soğuk hava nedeniyle 1,5-2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Kemaliye Belediyesi, tünellerdeki tehlikeleri ortadan kaldırmak için temizleme çalışmaları başlattı.

06.12.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan, devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan, irili ufaklı tünellerin bulunduğu 7 kilometrelik taş yol, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Tünellerden sarkan buzların temizliği için çalışma başlatıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda yöre halkı tarafından taş yol inşasına başlandı. Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını yöre halkının el aletleriyle oyduğu taş yolda, çalışma 130 yıl sürdü. Devletin de verdiği destekle taş yol, irili ufaklı 38 tünelle 2002 yılında tamamladı. Araçların geçebileceği şekilde genişletilen yolla Kemaliye, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlandı.

1,5-2 METRE UZUNLUĞUNDA SARKITLAR

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği ilçesine uzanan 7 kilometrelik taş yoldaki tüneller, soğuk hava nedeniyle buz sarkıtlarıyla kaplandı. Tünellerde ulaşımı tehlikeye sokan buz sarkıtları, Kemaliye Belediyesi ekipleri tarafından kırılmaya başlandı. Kırılan buzlar, ekipler tarafından yoldan taşınarak dışarı atılıyor.

Kemaliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Erdoğan, taş yoldaki tüneller içinde 1,5-2 metre uzunluğunda sarkıtlar oluştuğunu söyledi. Erdoğan, sarkıtların tehlike oluşturmaması için Karayolları Şubesi ekipleri ile kırma ve temizleme işlemi yaptıklarını bildirdi.

'BÖYLE BİR SOĞUK GÖRMEDİM'

Fuat Aydınlık (74) "Tahmin ediyorum uzun zamandan beri böyle bir soğuk görmedik. Gece eksi 11 dereceleri gördük, Sular dondu. Yaşam şartları çok zor. 74 yaşındayım; şimdiye kadar böyle bir soğuk görmedim. Çarşıya bile gidemiyoruz. Çok soğuk. Dağlar hep kar. İnşallah havalar açar da bizde rahatlarız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzincan, Kemaliye, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemaliye'de Soğuk Hava Nedeniyle Taş Yolda Buz Sarkıtları Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kemaliye'de Soğuk Hava Nedeniyle Taş Yolda Buz Sarkıtları Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.