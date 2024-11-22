Kemalpaşa'da Atık Malzemelerle Sanat: Hayvan Heykelleri Yaratılıyor - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Atık Malzemelerle Sanat: Hayvan Heykelleri Yaratılıyor

Kemalpaşa\'da Atık Malzemelerle Sanat: Hayvan Heykelleri Yaratılıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Ayvaz Nart, öğrencileriyle birlikte topladıkları atık malzemeleri kullanarak hayvan heykelleri yapıyor. Çevre kirliliğine dikkat çekerek, atıkların sanat eserine dönüşebileceği mesajını veriyorlar.

22.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Ayvaz Nart (37), öğrencileriyle topladıkları atık malzemeleri hayvan heykellerine dönüştürdü. Çevre kirliliğinden en çok etkilenen canlının hayvanlar olduğunu belirten Ayvaz Nart, "Topluma vereceğimiz en büyük mesajlardan biri, atıkların aslında çöp olmadığıdır. Geri dönüştürüldüğü zaman daha değerli eşyalara dönüşebileceğidir. Biz eğitimciler olarak bu çöpleri, sanat eserine dönüştürebiliriz. Bunların aslında çöp olmadığı, dönüştürüldüğü zaman kıymetli bir sanat eserine dönüşebileceği mesajını vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni 10 yıllık eğitimci Ayvaz Nart, öğrencileriyle araç motorları, bisiklet zinciri, çatal, bıçak, makas gibi çeşitli atık malzemeler topluyor. Toplanan atık malzemeler, atölyede heykele dönüştürülüyor. Öğrencileriyle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak için atık malzemelerden çok sayıda hayvanın heykelini yaptıklarını dile getiren Nart, "Çevre kirliliğinden en çok etkilenen canlı hayvanlardır. Özellikle bu konuya değinmek için böyle bir çalışma yapmaya başladık. Bazı şeyler anlatmakla olmuyor. Bunu sanata da dönüştürmek lazım. Bu eserleri oluştururken, malzemeleri hurdacılardan alıyoruz. Genellikle motor parçaları, çatal, bıçak, makas ve benzeri malzemeleri kullanıyoruz. Bu objeleri bir araya getirerek hayvan figürleri oluşturuyoruz. Ortalama bir eserin yapımı, 1 ay sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalardaki amaçlarına değinen Nart, "Topluma vereceğimiz en büyük mesajlardan biri, atıkların aslında çöp olmadığıdır. Geri dönüştürüldüğü zaman daha değerli eşyalara dönüşebileceğidir. Biz eğitimciler olarak bu çöpleri, sanat eserine dönüştürebiliriz. Bunların aslında çöp olmadığı, dönüştürüldüğü zaman kıymetli bir sanat eserine dönüşebileceği mesajını vermeye çalışıyoruz. Bu eserler yıl sonu sergimizde, okulun sergisinde sergilenecek" dedi. Nart, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye de destekleri için teşekkür etti.

Resim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Tuğçe Kaya (16), "İnsanlardan çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmalarını isteriz. Her şeyi değerlendirmek sizin elinizde. Bu yüzden elinizdeki atık malzemeleri mutlaka değerlendirin" dedi.

Resim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Can Demir (17) de "Projede yer almak benim için gurur. Bu atıklar hayvanlar için zararlı. Bu eserleri sanata dönüştürmek güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Atık Malzemelerle Sanat: Hayvan Heykelleri Yaratılıyor - Son Dakika

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