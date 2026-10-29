Kemalpaşa ve Ödemiş\'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı

İzmir'in Kemalpaşa ile Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, konuşmasında Cumhuriyet'in Türk milletinin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinden ödün vermeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasının önemine değinen Daştan, "Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizi güçlü kılan, milletimizin ortak iradesi ve sarsılmaz birlik ruhudur." dedi.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden program geçit töreniyle sona erdi.

Ödemiş

Ödemiş'te Saraçoğlu Stadı'ndaki kutlama programında konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın milletin esarete boyun eğmeyişini, yokluklar içinde umudunu kaybetmeyişini ve bağımsızlığına, vatanına ve geleceğine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Erdoğan, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, Türk milletinin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasını idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

97 yaşındaki Kore gazisi Nuri Yalçın da geçit töreninde yer aldı. Yalçın, vatandaşlardan büyük alkış aldı.