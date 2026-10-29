Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kemalpaşa ve Ödemiş\'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kemalpaşa ve Ödemiş\'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı
Haber Videosu

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören düzenlendi. Kemalpaşa'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törenler, Ödemiş'te Saraçoğlu Stadı'nda geçit töreniyle sona erdi; 97 yaşındaki Kore gazisi Nuri Yalçın alkış aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ile Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, konuşmasında Cumhuriyet'in Türk milletinin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinden ödün vermeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasının önemine değinen Daştan, "Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizi güçlü kılan, milletimizin ortak iradesi ve sarsılmaz birlik ruhudur." dedi.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden program geçit töreniyle sona erdi.

Ödemiş

Ödemiş'te Saraçoğlu Stadı'ndaki kutlama programında konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın milletin esarete boyun eğmeyişini, yokluklar içinde umudunu kaybetmeyişini ve bağımsızlığına, vatanına ve geleceğine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Erdoğan, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, Türk milletinin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasını idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

97 yaşındaki Kore gazisi Nuri Yalçın da geçit töreninde yer aldı. Yalçın, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıNuri YalçınKemalpaşa29 EkimGüncelÖdemişTörenİzmirYaşamKoreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:10:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim kutlandı, 97 yaşındaki Kore gazisi geçitte alkış aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android